Dirigente de Independiente deja inaudita acusación contra la U y Azul Azul: "Ellos sabían"

Aparentemente, en Independiente no darán el brazo a torcer y permanecerán firmes con su postura: la barbarie en Argentina fue total responsabilidad de Universidad de Chile y sus hinchas, y ahora fue un dirigente del club de Avellaneda quien incluso acusó que en Azul Azul sabían que esto iba a ocurrir.

Se trata de Daniel Seoane, secretario general del 'Rojo', que en diálogo con Radio La Red cargó en contra de Michael Clark y compañía: "Lo que acaba de hacer la parcialidad de la U de Chile es una locura, al borde de la tragedia. La total responsabilidad es de la dirigencia de la U, ellos sabían qué público traían".

Para fundamentar su punto, se aferró a la velocidad con la que los fanáticos del Romántico Viajero compraron sus tickets para el partido, lo que, a su juicio, era un indicio de lo que pasaría en el Libertadores de América: "Cuando salieron a la venta, enseguida se agotaron las entradas de Chile. Tendrían bien claro la gente que seguía".

Y si su explicación ya era insólita, no desaprovechó la instancia para quitar hasta la más mínima culpa a Independiente: "Nosotros somos un equipo de fútbol y organizamos un espectáculo deportivo, no de seguridad. No estábamos preparados para esto. La U de Chile tiene bastantes antecedentes de estas situaciones".

"Lógicamente que acá las autoridades del club son las que saben la gente que traen y cuáles pueden causar los desmanes. Evidentemente no le prestaron atención a ello y estamos en esta situación", sentenció Seoane, quien se sumó a la lista de representantes del club argentino que se lavaron las manos.

