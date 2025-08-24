¡Sacó aplausos!: La categórica respuesta de la U al polémico video de Independiente

U de Chile vs Independiente

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Jugadores U de Chile

¡A mover la pizarra!: Dos piezas fundamentales de la U se perderían el Superclásico ante Colo Colo
Lucas Cepeda y Charles Aránguiz

¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U
influencer

"Tomen sus huevadas y se van": Influencer venezolana lanzó dura crítica tras polémica fiesta en embalse El Yeso
Barras U de Chile e Independiente

Dirigente de Independiente deja inaudita acusación contra la U y Azul Azul: "Ellos sabían"
Jugadores Colo Colo 2025

¡Además de Martino!: El importante técnico que se suma a la carrera para dirigir Colo Colo
Carabineros

¡Quiso atropellar a carabineros! El trágico final de hombre que intentó evadir una fiscalización
Cathy Barriga

¡En medio de investigación! Así fue la reaparición de Cathy Barriga en redes sociales tras meses de bajo perfil
Argentina

“La policía terminó golpeándonos a nosotros”: El desgarrador relato de joven hincha de la U tras masacre en Argentina
presidente Gabriel Boric

“No estoy para dejar contenta a la derecha”: Boric lanzó irónico descargo tras críticas de la oposición por ministro Grau

Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"

Tal como lo hizo su presidente en aquella negra jornada, Independiente sigue sin realizar una sola autocrítica e insiste en culpar a la hinchada de la U por la barbarie en Avellaneda, y tras el insólito video publicado por el club trasandino el día de ayer, los azules respondieron de forma categórica en sus redes.

"Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó (...) será una oportunidad para que nunca más un hincha argentino vuelva a quedar a merced de los violentos", acusó el 'Rojo' en un cortometraje de casi tres minutos que detalló todo, menos la masacre a un puñado de fanáticos visitantes.

Como era de esperarse, y luego del masivo repudio que recibió la publicación del cuadro argentino, desde el Romántico Viajero decidieron contestar por la misma vía, pero en lugar de acudir a la victimización y un relato sensacionalista, el video inicia con la tajante postura de la U: "Condenamos la violencia en todo momento".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Tras ello, una serie de registros de los hinchas acompañando al equipo en el Estadio Nacional, además del plantel celebrando diversos momentos de la presente campaña. ¿Lo llamativo? Absolutamente ninguna imagen de lo ocurrido el pasado miércoles al otro lado de la cordillera, y en el cierre vendría la explicación.

"Condenamos la violencia, venga de donde venga", insiste Universidad de Chile, para finalmente condenar el trabajo audiovisual de Independiente por medio de un mensaje que no amerita descripción alguna: "Mostrar a los violentos para justificar lo injustificable, también es violencia. Queremos paz".

Te puede interesar: Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"

NOTAS DESTACADAS

Jugadores U de Chile

¡A mover la pizarra!: Dos piezas fundamentales de la U se perderían el Superclásico ante Colo Colo
Lucas Cepeda y Charles Aránguiz

¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U
influencer

"Tomen sus huevadas y se van": Influencer venezolana lanzó dura crítica tras polémica fiesta en embalse El Yeso
Barras U de Chile e Independiente

Dirigente de Independiente deja inaudita acusación contra la U y Azul Azul: "Ellos sabían"
Jugadores Colo Colo 2025

¡Además de Martino!: El importante técnico que se suma a la carrera para dirigir Colo Colo
Carabineros

¡Quiso atropellar a carabineros! El trágico final de hombre que intentó evadir una fiscalización
Cathy Barriga

¡En medio de investigación! Así fue la reaparición de Cathy Barriga en redes sociales tras meses de bajo perfil
Argentina

“La policía terminó golpeándonos a nosotros”: El desgarrador relato de joven hincha de la U tras masacre en Argentina
presidente Gabriel Boric

“No estoy para dejar contenta a la derecha”: Boric lanzó irónico descargo tras críticas de la oposición por ministro Grau

Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"
Claudio Borghi Colo Colo

La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"
cabo Florido

“Poco le duró la libertad a ese zángano”: Así reaccionó madre de cabo Florido a recaptura del asesino de su hijo
avalancha

“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha
Masacre Independiente vs U de Chile

¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje
Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"
Lionel Messi y Colo Colo

"Está en la carpeta": El extécnico de Lionel Messi que asoma como candidato en Colo Colo
Reos prófugos

¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados
hincha chileno en Argentina

“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina
perrito

Se acercó a pedir ayuda: Perrito sufrió brutal amputación en plena calle en Coronel
Jeannette Jara

“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast