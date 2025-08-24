¡Sacó aplausos!: La categórica respuesta de la U al polémico video de Independiente

Tal como lo hizo su presidente en aquella negra jornada, Independiente sigue sin realizar una sola autocrítica e insiste en culpar a la hinchada de la U por la barbarie en Avellaneda, y tras el insólito video publicado por el club trasandino el día de ayer, los azules respondieron de forma categórica en sus redes.

"Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó (...) será una oportunidad para que nunca más un hincha argentino vuelva a quedar a merced de los violentos", acusó el 'Rojo' en un cortometraje de casi tres minutos que detalló todo, menos la masacre a un puñado de fanáticos visitantes.

Como era de esperarse, y luego del masivo repudio que recibió la publicación del cuadro argentino, desde el Romántico Viajero decidieron contestar por la misma vía, pero en lugar de acudir a la victimización y un relato sensacionalista, el video inicia con la tajante postura de la U: "Condenamos la violencia en todo momento".

Tras ello, una serie de registros de los hinchas acompañando al equipo en el Estadio Nacional, además del plantel celebrando diversos momentos de la presente campaña. ¿Lo llamativo? Absolutamente ninguna imagen de lo ocurrido el pasado miércoles al otro lado de la cordillera, y en el cierre vendría la explicación.

"Condenamos la violencia, venga de donde venga", insiste Universidad de Chile, para finalmente condenar el trabajo audiovisual de Independiente por medio de un mensaje que no amerita descripción alguna: "Mostrar a los violentos para justificar lo injustificable, también es violencia. Queremos paz".

