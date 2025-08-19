“Es del todo grave”: José Antonio Kast en la mira por supuesto plagio de emblemático lema del PPD

José Antonio Kast

Por: Catalina Martínez

Recientemente, el Partido Por la Democracia (PPD) se alzó por la indignación y lanzó una acusación de plagio por el lema de campaña que escogió José Antonio Kast para su campaña presidencial. 

Pocos días antes de oficializar su postulación, el aspirante del Partido Republicano sometió a votación en redes sociales el eslogan de su campaña. Las alternativas eran “La Fuerza del Cambio” y “El Cambio Radical”, imponiéndose con claridad la primera opción.

Desde ese momento adoptó el lema en cada una de sus actividades, incorporando además la imagen de un camión como elemento central de su puesta en escena, sin imaginarse el caos que causaría. 

PPD alzó la voz

José Toro, secretario general del Partido Por la Democracia, fue quien dio la alarma. “Lo que hace el Partido Republicano y en particular el candidato presidencial José Antonio Kast es gravísimo”, expresó. 

“Entiendo que tras 12 años como candidato cueste encontrar buenas ideas, pero eso no puede significar que hagan plagio del lema del PPD ‘La fuerza del cambio’”, lanzó. “¿Fue a propósito o no se dieron cuenta? Cualquiera de los dos casos es del todo grave y si su candidatura fuese un examen universitario, le pondrían un uno por plagio", añadió. 

Sumado a eso, advirtió que su partido no permitirá “que un candidato ultraconservador, que reivindica el golpe de Estado, utilice el eslogan con el que luchamos para volver a la democracia y que es nuestro lema desde 1989 hasta la fecha, registrado incluso ante el Servel y parte de nuestros estatutos”.

Toro cerró su descargo con un potente análisis: “Como en la presidencial que viene, lo más probable es que gane el cambio, como en las 4 últimas, la candidatura de Kast busca apropiarse del concepto”.

