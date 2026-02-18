"Consistió en un saludo": Dino Gordillo se pronuncia tras polémica denuncia en Villa Alegre y defiende su versión

Por: Catalina Martínez

La polémica que estalló en Villa Alegre, en la Región del Maule, durante la jornada del martes, mantiene en la mira a Dino Gordillo. Esto luego de que fuera acusado de besar en la boca a una menor de edad durante su presentación en el Festival de la Naranja.

Ahora, tras verse envuelto en el escrutinio público, el humorista finalmente rompió el silencio. A través de sus redes sociales, emitió un comunicado en donde negó que el episodio denunciado hubiera ocurrido, alegando que todo se trató de una malinterpretación

Dino Gordillo se defiende

Según recogió Emol, el comediante sentenció en el documento: "Ante todo, rechazo categóricamente que haya existido una conducta inapropiada hacia una menor de edad. La interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna".

Por otro lado, apuntó contra la ligereza con la que se instalaron las controvertidas acusaciones. Algo que consideró “especialmente irresponsable”, sosteniendo que los antecedentes de lo ocurrido aun no se encuentran claros. En ese sentido, recalcó la existencia de videos y testigos que, aseguró, podrían dar un contexto más completo del incidente. 

En tanto, de acuerdo con el citado medio, el comediante se mostró con "total disposición a colaborar con las autoridades en todo lo que sea requerido, a fin de que se esclarezcan adecuadamente los hechos".

A modo de destacar que nunca había sido objetivo de cuestionamientos similares, el humorista puso sobre la mesa su trayectoria de más de 30 años presentándose a lo largo de Chile. "Mi historia profesional, personal y familiar da cuenta de una malintencionada interpretación de los hechos, no acorde a mi conducta intachable como padre y artista", cerró su comunicado. 

Pichilemu y Yerbas Buenas lo excluyeron sus festivales

Recordemos que fue la Municipalidad de Villa Alegre quien encendió las alarmas e interpuso la demanda ante Carabineros. De momento, la imputación quedó en manos del Ministerio Público, entidad que ya puso en marcha las diligencias para esclarecer lo ocurrido

En tanto, tras el revuelo por la polémica que rodea actualmente, Dino Gordillo fue excluido de otros festivales en los que iba a presentarse. Así lo decidieron en las comunas de Pichilemu y Yerbas Buenas, cuyos municipios resolvieron apartar al humorista mientras la investigación sigue en curso. 

Según detalló Emol, ambas alcaldías argumentaron esta decisión en pro de mantener la prudencia y proteger la esencia familiar de sus festivales. Además, insistieron en que será el sistema judicial el encargado de determinar eventuales responsabilidades contra Gordillo, en caso de demostrarse el delito.  

