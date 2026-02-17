Polémica en Villa Alegre: Dino Gordillo podría enfrentar a la justicia tras besar a una adolescente en pleno show

Por: Catalina Martínez

La Fiesta Naranja de Villa Alegre fue el escenario de un controvertido episodio que tuvo como protagonista al humorista Dino Gordillo, quien obligó a las autoridades de la comuna a activar protocolos de protección tras su insólito actuar.

De acuerdo a lo informado por BiobioChile, una adolescente subió al escenario durante la presentación del comediante. En determinado momento y ante la presencia de todos los asistentes, la menor de edad recibió un beso en la boca por parte de Gordillo. Ante eso, desde el Concejo Municipal, el concejal César Vallejo alzó la voz y exigió que el caso fuera revisado de manera institucional.

Todo depende de la edad de la menor 

La clave ahora está en un dato preciso: la edad de la menor. La Oficina Local de la Niñez asumió la tarea de reunir los antecedentes necesarios para despejar esa duda. Desde la unidad lo explican sin rodeos: si tiene 13 años, el hecho podría ser considerado violación; si tiene 14, el caso pasaría a catalogarse como estupro.

Según el citado medio, la joven contaba con el permiso de sus padres, ambos de nacionalidad extranjera, al momento de subir al escenario. Por esta razón, la OLN contactará a la familia, en un paso clave para conocer su posición frente a los hechos.

Dino Gordillo arriesga denuncia del municipio 

Con un tono firme y sin rodeos, el concejal Vallejo advirtió durante la sesión que la administración no puede ignorar este incidente. “Como municipalidad y como servidores públicos no podemos quedar ajenos a esta situación”, sentenció, haciendo hincapié en la protección de los derechos de la niñez. 

En medio del debate, desde la alcaldía subrogante se optó por un camino formal: encargar un informe jurídico interno que permita definir cómo proceder ante el Ministerio Público, tanto en lo administrativo como en lo legal. 

Mientras que la concejala María Teresa Pacheco, finalmente, detalló el momento, asegurando: “Yo vi a la niña, estaba al lado de ella, y ella fue a darle el beso y él se lo dio en la boca”, explicando que “en el momento no se podía hacer nada”, razón por la que se abordó en el concejo.

Por otro lado, la concejala María Teresa Pacheco recordó la escena con precisión: “Yo vi a la niña, estaba al lado de ella, y ella fue a darle el beso y él se lo dio en la boca”, relató, según el mencionado portal. Además, explicó que en ese instante “no se podía hacer nada”. Por eso, el polémico episodio de Dino Gordillo terminó siendo llevado al concejo municipal.

