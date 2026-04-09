¡Un gran mentor! Diego Ulloa destaca la labor de Fernando Ortiz en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo consiguió un importante triunfo por la cuenta mínima en condición de visitante sobre Deportes Concepción, en un partido que se decidió gracias a la solitaria anotación de Álvaro Madrid, que sigue mostrando créditos como figura del cuadro albo.

Gracias a esta buena victoria, el cacique se mantiene por el momento como el actual líder en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde está a sólo un punto de distancia de su más cercano perseguidor, el sorprendente Deportes Limache, quienes los vencieron en la primera fecha del torneo.

Pero ahora los albos se preparan ya que este fin de semana no disputrán su duelo por la fecha 9 ante Coquimbo Unido, ya que fue postergado debido a la participación del cuadro pirata en la Copa Libertadores, por lo que Colo Colo ya prepara algunos duelos amistosos para no perder el ritmo de competencia.

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Además del buen desempeño que ha tenido Colo Colo durante la presente temporada, el cuál los mantiene como el líder del Campeonato Nacional, otro de los temas destacables del equipo es la inclusión de los jugadores jóvenes, quienes son cada vez más y se van ganando un puesto en el equipo.

El gran trabajo de Ortis

Lo anterior se le es reconocido al buen trabajo que tiene Fernando Ortiz con los valores jóvenes de la institución, a quienes les entrega grandes oportunidades y mucha confianza. Es aquí donde una de las jóvenes figuras de los albos, Diego Ulloa, lo destaca diciendo que, "nos entrega mucha confianza, a mí y a todos en general. Con todos individualmente es muy cercano, pero a la vez muy exigente y también muy cercano a nosotros".

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