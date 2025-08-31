Diego Rivarola cuestiona tajantemente este refuerzo de la U: "Me cuesta creer que..."

Rivarola no entiende esta contratación de la U

Por: Kevin Vejar

Universidad de Chile cayó por 1-0 en su visita a Colo Colo e hipotecó seriamente sus posibilidades de pelearle a Coquimbo Unido el Campeonato Nacional en la recta final, y en la antesala del encuentro, Diego Rivarola ya advertía su disconformidad por una de las recientes decisiones a nivel dirigencial en los azules.

Fue en diálogo con La Magia Azul, medio partidario del Romántico Viajero, que el ídolo de la U abordó la suplencia de Marcelo Díaz hace ya varias fechas, pero no criticó precisamente la situación del capitán 'laico', sino el nulo protagonismo de su supuesto reemplazo, quien no fue ni al banco ante el Cacique.

Por supuesto, hablamos de Sebastián Rodríguez, volante uruguayo que arribó al Centro Deportivo Azul con la misión de asumir el rol del 'Chelo', pero aún no logra convencer al técnico Gustavo Álvarez, algo que a 'Goku' ya le hacía ruido: "Es extraño, lo dije desde el primer partido, y esto no va en contra del jugador ni nada".

"Todos veíamos una cierta falencia porque Marcelo Díaz a lo mejor no iba a jugar el segundo semestre y así está siendo, entonces se necesitaba un jugador que jugara por Marcelo Díaz, porque para eso dejo a Marcelo", criticó el exdelantero que no logra comprender los pocos minutos que está teniendo el 'bigote'.

"Entonces si traen un jugador en ese puesto, a mí me cuesta creer que no juegue y no sea titular", remató Diego Rivarola. Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile no supo doblegar el mediocampo de Colo Colo esta tarde, por lo que en esa zona existe una fisura que Álvarez sigue sin resolver.

