¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja

La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡SIGUE LA POLÉMICA! El fuerte palito de histórico de Colo Colo a Aníbal Mosa
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Investigan a más de mil futbolistas en liga europea por apuestas
Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate

Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate: Así respondió la candidata
Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda?

Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda y qué se sabe de la “casa de tortura” donde la encontraron?

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

La Roja continúa con su preparación de cara a lo que serán los próximos desafíos luego de haber quedado eliminado del Mundial 2026. Este fin de semana se vivirá una nueva fecha FIFA, donde la selección chilena tenía programados dos amistosos como visitante ante Rusia y Perú, pero faltaba confirmar los días y los horarios.

Un nuevo doble desafío para la selección

Pero en las últimas horas se confirmaron tanto los días como los horarios de los amistosos de la selección chilena, el primero será el próximo sábado 15 ante Rusia desde las 12:00 horas, mientras que el segundo será ante Perú el próximo martes 18 desde las 14:00 horas. Ambos encuentros se disputarán en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi en Rusia y tendrán transmisión de Chilevisión.

También te puede interesar: ¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja

NOTAS DESTACADAS

Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡SIGUE LA POLÉMICA! El fuerte palito de histórico de Colo Colo a Aníbal Mosa
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Investigan a más de mil futbolistas en liga europea por apuestas
Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate

Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate: Así respondió la candidata
Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda?

Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda y qué se sabe de la “casa de tortura” donde la encontraron?
el gol fallado por chile sub 17

Pudo cambiar la historia: el insólito gol que falló Chile Sub 17 y que le costó la salida del Mundial
Chile Sub 17 empata con Canadá.

Cayeron luchando: Chile Sub 17 derrota a Canadá pero igualmente queda fuera del Mundial
U de Chile busca a Felipe Mora.

"Conversaciones avanzadas": U de Chile podría fichar al gran anhelo de todos los hinchas
Charles Aránguiz no confirma su estadía en la U.

¡Paren todo! Charles Aránguiz no confirma nada y pone en duda su estadía en U de Chile
Esteban Pavez está furioso en Colo Colo.

Le costaron caro sus dichos: Colo Colo sentencia el futuro de Esteban Pavez con dura decisión
Juan Martín Lucero Colo Colo y la U.

¿Quién se lo quedará? Juan Martín Lucero tiene a su favorito entre Colo Colo y la U
El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser