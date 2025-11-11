¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

La Roja continúa con su preparación de cara a lo que serán los próximos desafíos luego de haber quedado eliminado del Mundial 2026. Este fin de semana se vivirá una nueva fecha FIFA, donde la selección chilena tenía programados dos amistosos como visitante ante Rusia y Perú, pero faltaba confirmar los días y los horarios.

Un nuevo doble desafío para la selección

Pero en las últimas horas se confirmaron tanto los días como los horarios de los amistosos de la selección chilena, el primero será el próximo sábado 15 ante Rusia desde las 12:00 horas, mientras que el segundo será ante Perú el próximo martes 18 desde las 14:00 horas. Ambos encuentros se disputarán en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi en Rusia y tendrán transmisión de Chilevisión.

También te puede interesar: ¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja