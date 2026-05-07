VIDEO | Tras congelamiento de obras por "recorte de gastos": Asistentes de evento en el GAM acorralan a ministro de Cultura en pleno discurso

Tras la decisión del Gobierno de paralizar los trabajos para la segunda fase del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), las críticas no tardaron en surgir. Bajo ese contexto, durante una reciente actividad llevada a cabo en el mencionado recinto cultural, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, vivió un tenso momento en el que los asistentes no dejaron pasar la oportunidad de increparlo por la controversia.

Recordemos qué semanas atrás se anunció que el Ejecutivo poner fin de manera anticipada al contrato con el consorcio Moller DVC, encargado de retomar obras en el proyecto tras pasar casi una década paralizado. ¿Bajo qué argumento? Recortar gastos.

Si bien el anuncio fue mal recibido desde el comienzo, la polémica terminó de estallar cuando se reveló el millonario monto de indemnización que habría tendría que pagarse a la empresa: al rededor de $4.000 millones, superando ampliamente el presupuesto de $114 mil millones que se le adjudicó a la iniciativa en las semanas previas al cambio de gobierno.

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Ministro Undurraga vive tenso momento en el GAM

Así, bajo ese contexto, el líder de la cartera de Cultura dio un discurso durante una actividad en el GAM que pronto fue interrumpido por los propios oyentes, quienes lo cuestionaron con preguntas a la vena por las medidas gubernamentales que pretenden recortar el presupuesto del ministerio.

Incluso, la tensión comenzó a escalar desde el momento en que Undurraga puso un pie en el escenario, siendo recibido con fuertes abucheos. “Abucheen un poco más. Si esto es lo que vienen a hacer, no vienen a escuchar” , intentó responder con ironía la autoridad.

"¿Quiere que le creamos?"

Aunque intentó seguir con su declaración, pronto llegó el momento de mayor tensión: “Con la rebaja en cultura, ¿qué quiere que hagamos? ¿Quiere que le creamos lo que está diciendo?", lo cuestionó una de las asistentes.

“¿Qué pasa con el GAM? ¿De dónde sacó usted el trabajo de campo para decidir qué programas sí y qué programas no? Porque si a usted le pidieron un 3% de reajuste, usted entregó el 10% de nuestro presupuesto anual”, sostuvo de entrada otro espectador, cuyo análisis logró poner contra las cuerdas al ministro.

luego de un rato, el secretario contestó: “En la economía también existe, lamentable y afortunadamente, la racionalización de los recursos. Cuando yo no tenía dinero para poder mantener el GAM a flote, lo primero que hice fue hablar con su director ejecutivo y con su directorio . Antes que con la prensa incluso”.

Revisa el momento completo:

“¿Quiere que le creamos lo que está diciendo?”: El tenso momento que vivió Undurraga en el GAM al ser increpado por la fallida ampliación del centro cultural pic.twitter.com/NGKgCz0Jpm — Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM) May 7, 2026

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