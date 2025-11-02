Tras dos días prófuga: Detienen a adolescente acusada de asesinar a su madre en Puerto Varas

Luego de permanecer dos días prófuga, la tarde del sábado se confirmó la detención de una adolescente de 16 años en el centro de Puerto Montt, la cual es acusada del asesinato de su madre en Puerto Varas y ya fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de dicha comuna en la región de Los Lagos.

Así es, el pasado jueves 30 de octubre la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones dio a conocer el hallazgo del cuerpo de una mujer de 33 años en su propio domicilio, cadáver que presentaba una herida de bala en su cabeza, y luego de los peritajes correspondientes, se llegó a una impactante conclusión.

Detrás de este crimen estaría envuelta nada más y nada menos que la hija de la víctima, y según detalló el comisario Carlos Saavedra, la menor habría optado por escapar justo después de quitarle la vida a su madre, y si bien consiguió permanecer oculta, alrededor de 48 horas bastaron para dar con su paradero.

"Resultado del trabajo del sitio del suceso y reconocimiento externo del cadáver, se pudo determinar como causa probable del fallecimiento un traumatismo craneofacial por proyectil balístico de tipo homicida, causa que posteriormente es corroborada mediante la necropsia realizada en el Servicio Médico Legal de Puerto Montt", indicó el comisario.

Hoy será procesada

Fue con dichos antecedentes que la PDI gestionó ante el Ministerio Público la orden de detención para la adolescente de 16 años, que luego de ser capturada y puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, enfrentará este domingo su control de detención, mientras continúan las investigaciones para determinar el contexto del parricidio.

