Impactante doble parricidio en La Reina: padre habría quitado la vida a sus dos hijos antes de suicidarse

La comuna de La Reina fue escenario de un estremecedor hecho policial que mantiene en shock a la ciudadanía. Dos adolescentes de 17 años fueron encontrados sin vida en su hogar durante la tarde de este sábado, y las primeras indagatorias apuntan a que su propio padre, de 62 años, habría sido el responsable antes de quitarse la vida con un arma de fuego.

El autor del crimen fue identificado como Eduardo Federico Cruz-Coke Japke, reconocido director de fotografía, según informaron fuentes policiales. Las víctimas, que eran gemelos y figuraban en el registro de discapacidad de la Municipalidad de La Reina, fueron halladas en su domicilio ubicado en calle La Cañada, en un terreno que alberga tres viviendas.

De acuerdo con los antecedentes, fue el cuñado del presunto autor quien descubrió la tragedia tras regresar al inmueble alrededor de las 19:00 horas. En el lugar encontró al hombre con un arma a su costado y, posteriormente, a los adolescentes sin señales visibles de lesiones.

El fiscal Francisco Lanas entregó los primeros antecedentes del caso.

"Es un domicilio en que hay tres casas habitación al interior del terreno y uno de los familiares que había salido momentos antes al regresar encuentra fallecido al padre y a los menores de edad", indicó el persecutor.

El Ministerio Público descartó que el hecho esté relacionado con un robo y sostuvo que se trataría de un suceso de carácter familiar.

"No tenemos una hipótesis por el momento, a la espera del trabajo del laboratorio, lo que sí podemos descartar preliminarmente es que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo", concluyó el fiscal.

El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y la Brigada de Homicidios de la PDI trabajan en el sitio del suceso para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las causas que llevaron a esta tragedia familiar que ha generado profundo impacto en la región Metropolitana.