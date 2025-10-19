Impactante doble parricidio en La Reina: padre habría quitado la vida a sus dos hijos antes de suicidarse

U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Sorpresiva multa golpea a Colo Colo

¡Siempre pasa algo!: Sorpresiva multa golpea a Colo Colo antes de enfrentar a Coquimbo Unido
Lawrence Vigouroux entra en histórico ranking chileno

¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos
https://img.lahora.cl/upload/2025/10/17161D514C42446D141E0F55514945711F151E1853424C711215-1200x800.webp

VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."
En la U comienzan a despedirse de una figura

Universidad de Chile comienza a despedirse de una querida figura del plantel: "Se cumple un ciclo"
Almeyda y la suplencia de Alexis Sánchez en Sevilla

Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente
Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo

La comuna de La Reina fue escenario de un estremecedor hecho policial que mantiene en shock a la ciudadanía. Dos adolescentes de 17 años fueron encontrados sin vida en su hogar durante la tarde de este sábado, y las primeras indagatorias apuntan a que su propio padre, de 62 años, habría sido el responsable antes de quitarse la vida con un arma de fuego.

El autor del crimen fue identificado como Eduardo Federico Cruz-Coke Japke, reconocido director de fotografía, según informaron fuentes policiales. Las víctimas, que eran gemelos y figuraban en el registro de discapacidad de la Municipalidad de La Reina, fueron halladas en su domicilio ubicado en calle La Cañada, en un terreno que alberga tres viviendas.

De acuerdo con los antecedentes, fue el cuñado del presunto autor quien descubrió la tragedia tras regresar al inmueble alrededor de las 19:00 horas. En el lugar encontró al hombre con un arma a su costado y, posteriormente, a los adolescentes sin señales visibles de lesiones.

El fiscal Francisco Lanas entregó los primeros antecedentes del caso.

"Es un domicilio en que hay tres casas habitación al interior del terreno y uno de los familiares que había salido momentos antes al regresar encuentra fallecido al padre y a los menores de edad", indicó el persecutor.

El Ministerio Público descartó que el hecho esté relacionado con un robo y sostuvo que se trataría de un suceso de carácter familiar.

"No tenemos una hipótesis por el momento, a la espera del trabajo del laboratorio, lo que sí podemos descartar preliminarmente es que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo", concluyó el fiscal.

El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y la Brigada de Homicidios de la PDI trabajan en el sitio del suceso para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las causas que llevaron a esta tragedia familiar que ha generado profundo impacto en la región Metropolitana.

NOTAS DESTACADAS

Sorpresiva multa golpea a Colo Colo

¡Siempre pasa algo!: Sorpresiva multa golpea a Colo Colo antes de enfrentar a Coquimbo Unido
Lawrence Vigouroux entra en histórico ranking chileno

¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos
https://img.lahora.cl/upload/2025/10/17161D514C42446D141E0F55514945711F151E1853424C711215-1200x800.webp

VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."
En la U comienzan a despedirse de una figura

Universidad de Chile comienza a despedirse de una querida figura del plantel: "Se cumple un ciclo"
Almeyda y la suplencia de Alexis Sánchez en Sevilla

Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente
Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo
Cómo se harán las devoluciones por cobro de más en tarifas de luz

Escándalo por tarifas de luz: Biministro García revela cómo se hará la devolución por cobros extra

¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema
Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos
Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile

¡Un mal día! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no pudieron seguir sumando victorias
Hermana de Krishna Aguilera hizo nueva revelación

¡Temía por su vida! Hermana de Krishna Aguilera revela “error” de la joven que habría enojado a Juan Beltrán
Esteban Paredes Colo Colo

¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo
Pareja de piloto de helicóptero fallecido le dedicó un último adiós

“Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”: El último adiós de pareja de piloto de helicóptero fallecido
Juan Cristóbal Guarello acusa a Pablo Milad.

¿Otra más? Juan Cristóbal Guarello saca a la luz el preocupante plan de Pablo Milad en la ANFP
Diego Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido.

Colo Colo toma nota: Diego "Mono" Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido