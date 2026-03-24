Habría mostrado comportamiento errático: Lo que se sabe de la estadía hospitalaria de Rodrigo Rojas Vade

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Por: Catalina Martínez

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Durante su estancia en el Hospital San Juan de Dios, Rodrigo Rojas Vade habría vivido jornadas especialmente difíciles, luego de que el 11 de marzo fuera hallado inconsciente, con signos de haber estado atado y con marcas en sus brazos.

Luego de mostrar mejoras en su condición de salud, el ex convencional fue derivado este martes al Hospital de Melipilla para continuar con su atención médica. Eso sí, antes de su traslado habría pasado por complejos episodios respecto a su comportamiento

Y es que, mientras todavía se encontraba en el Hospital San Juan de Dios, el exconstituyente habría mostrado un “comportamiento ‘errático’, con gritos, desregulaciones, malos tratos con el personal y desórdenes”, según reveló Emol este martes. 

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También se informó que, durante ese período, habría intervenido los espacios del recinto con dibujos y escritos de inspiración espiritual, incluyendo composiciones similares a mosaicos.

¿Qué le pasó a Rodrigo Rojas Vade? 

Recordemos que, el pasado 11 de marzo, Rodrigo Rojas Vade fue hallado en las cercanías de su vehículo con heridas en la cabeza, las manos atadas y marcas en sus brazos que incluían referencias de carácter político.

En un comienzo, la situación se abordó como un posible secuestro. No obstante, la hipótesis de un posible auto ataque salió a la luz luego de que un análisis grafológico detectó coincidencias entre esas inscripciones y su propia escritura.

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