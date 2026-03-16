¿Qué fue lo que dijo? Rodrigo Rojas Vade despierta del coma inducido y habla con la PDI

Aún internado en el Hospital San Juan de Dios por las lesiones que presenta, Rodrigo Rojas Vade, de 42 años, fue abordado por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) luego de recuperar la conciencia durante la jornada del pasado viernes 13 de marzo.

El episodio se remonta a la noche del miércoles en las cercanías de Pomaire, cuando el ex convencional fue brutalmente atacado en un sitio eriazo a un costado de la Ruta 78. Según los antecedentes conocidos, fue encontrado atado de pies y manos, rociado con bencina y sus brazos rayados con consignas políticas.

Fue La Tercera quien reveló que Rojas Vade había recuperado la consciencia el pasado viernes, tras permanecer en coma inducido debido a la gravedad de sus lesiones. Tras eso, no pasó mucho tiempo hasta que los detectives llegaron para hablar con él.

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Así respondió Rojas Vade a pregunta clave

“Habiendo despertado hacía pocas horas, dicen conocedores de la causa, el testimonio de Rojas Vade no fue abundante. Los detectives consultaron qué había pasado y si tenía indicios de presuntos atacantes, a lo que el sujeto respondió que no recordaba nada”, destapó el citado medio, según recogió La Cuarta.

A pesar de todo, el manifestante señaló que solo logra recordar cuando salió de su domicilio para comprar cigarrillos y más tarde tomar la ruta para regresar a su vivienda. Después de eso —según relató— su memoria se interrumpe y lo siguiente que recuerda es haber despertado hospitalizado. “No me acuerdo”, fue la frase que Rojas Vade repitió una y otra vez a los detectives.

De acuerdo con el mencionado portal, la PDI prepara una nueva visita al hospital para continuar con las entrevistas. Mientras tanto, las indagatorias siguen avanzando por otras vías. En paralelo, se informó que los funcionarios policiales ya han interrogado a personas del círculo cercano de Rodrigo Rojas Vade, quienes habrían sido los últimos en verlo previo al violento episodio que lo dejó hospitalizado.

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