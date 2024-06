"A mí me está sobrando": Destrozan a figura de La Roja tras pobre empate con Perú en la Copa América

La Roja de Ricardo Gareca tuvo por fin su debut en la Copa América 2024, donde el combinado nacional chileno y Perú no se hicieron daño y repartieron puntos en un deslucido empate sin goles, el cual está trayendo fuertes críticas a la selección e incluso cuestionan la presencia de un jugador en la oncena titular.

Fue Felipe Bianchi quien analizó en profundidad lo mostrado por Chile, donde solo pudo destacar dos nombres por sobre el resto: "Qué bajo Osorio, qué bajo Bolados, qué bajo en el segundo tiempo Alexis Sánchez, qué bajo Marcelino y Pulgar, muy mal individualmente. El único que se salvó fue Bravo, y Brereton con las ganas que entró".

"Tiene un problema grave en lo estructural el equipo de Gareca en el mediocampo, tiene un mediocampo muy feble en el quite y en la creación, no está bien Pulgar, no está bien Marcelino, no es un mediocampista de quite y pierde en la creación, cuando lo obligan a ser un hombre de quite, ahí tiene un problema muy claro Chile", profundizó el periodista en Radio Bío Bío.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, reprobó la actuación de los suplentes elegidos por Gareca para saltar a la cancha: "Los que entraron fueron un espanto, Osorio yo no sé cuántas pelotas se equivocó, debe haber tocado doce y se equivocó en las doce, no tuvo ninguna sola entrega buena, fue realmente increíble. Lo de Bolados trataba le metía ganas pero…".

Y para finalizar su idea, destrozó a Marcelino Núñez, a quien no solo criticó por su rendimiento, sino que incluso puso en duda si realmente tiene un rol claro dentro de la oncena titular chilena de cara al resto del torneo: "A mí hoy me está sobrando Núñez, pero absolutamente. "Creo que hoy fue uno de los más bajos, no generó fútbol", remató Bianchi.

Te puede interesar: ¡No se guardó nada! Los descargos de Christiane Endler por retiro de La Roja