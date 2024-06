¡No se guardó nada! Los descargos de Christiane Endler por retiro de La Roja

Luego de la accidentada participación de La Roja Femenina durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Christiane Endler, portera y capitana del equipo anunció su retiro de la selección chilena femenina, todo esto en medio de diversos problemas administrativos que no le permitieron disputar la gran final por el oro.

Es más, estos problemas administrativos, los cuáles provocaron que no se pudiera contar con ninguna portera para la definición por el oro, provocaron algunos despidos en la interna de la selección femenina, donde además se mostraron distintas falencias que se han arrastrado a lo largo de los años con una de las generaciones más exitosas del último tiempo.

Es aquí donde Christiane Endler, quien es considerada como una de las mejores porteras a nivel mundial, anunció su salida de La Roja femenina. Tras esta decisión, la arquera fue bastante criticada ya que habría dejado solas a sus compañeras en medio del proceso, pero ahora, la jugadora salió a dar sus descargos por esta situación.

Es aquí donde Christiane Endler señaló que, "cuando decidí retirarme, el tema fue que soy una traidora, que abandoné, que lo dejé tirado. Nadie fue al punto de por qué lo hice. Hay una acumulación de muchos años de intentar cambiar situaciones en las que una y otra vez vuelves a lo mismo, y donde todo lo que avanzaste, retrocede".

Además, la ex capitana de La Roja añadió que, "cada vez que hay cambio de directiva, hay que volver a entablar las bases, luchar por lo básico y pedir condiciones mínimas. No estamos pidiendo nada del otro mundo: tener una ducha caliente, un gimnasio que no tenga colchonetas con hongos. O no traer gente sin experiencia a cargos importantes"