Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

El violento ataque que mantiene a un carabinero luchando por su vida en la ciudad de Puerto Varas, región de Los Lagos, sumó un nuevo antecedente crucial. Un video comenzó a circular entre los investigadores y ahora es considerado una de las pruebas determinantes para esclarecer lo ocurrido.

Importantes imágenes

Según las imágenes difundidas por 24 Horas, la escena se habría registrado alrededor de las 06:00 horas, cuando una patrulla de Carabineros, en medio de un operativo policial, llegó hasta el cruce de pasaje Uno con calle Nicanor García, tras recibir un llamado de vecinos que denunciaban la presencia de personas en estado de ebriedad.

Fue así como el sargento segundo Javier Figueroa arribó hasta el lugar para intervenir en la situación. Sin embargo, en medio del operativo, recibió un disparo en la cabeza por parte de un sujeto cuya identidad aún no ha sido establecida.

De inmediato, el funcionario fue evacuado de emergencia y derivado al Hospital Regional de Puerto Montt, donde permanece en estado crítico en la UCI. Si bien, su corazón continúa latiendo, el carabinero quedó con muerte cerebral, informó ADN Radio.

Hay un detenido

Según el citado medio, el general Jorge Valdivia, quien encabeza Carabineros en Los Lagos, manifestó su consternación por lo sucedido y aseguró que ya se activaron equipos especializados para reconstruir el ataque. Mientras tanto, personal de la Policía de Investigaciones desarrolla peritajes y levanta evidencias en el lugar con el fin de dar con el responsable de la balacera.

Como parte de las diligencias, las autoridades capturaron a un joven por su eventual responsabilidad en el violento hecho. Desde la institución señalaron que el individuo ya había sido identificado por los investigadores como una de las figuras clave dentro de las pesquisas.

