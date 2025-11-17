Destaparon macabro rol ¿Quién és “El Krosty”, uno de los últimos detenidos por el crimen de Krishna Aguilera?

Uno de los últimos detenidos por el caso del asesinato de Krishna Aguilera en San Bernardo, Luis Armando Inostroza —conocido como “El Krosty”—, quedó bajo prisión preventiva.

La semana pasada se concretó la captura del hombre de 44 años, quien ayer domingo fue llevado a audiencia de formalización por su vínculo con la desaparición y el fallecimiento de la joven de 19 años.

De acuerdo con la Fiscalía, “El Krosty” no habría tomado parte activa en la ejecución del homicidio; sin embargo, conocía cada paso del plan elaborado por su presunto jefe, el narcotraficante Juan Beltrán, señalado como el organizador del crimen.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Según los antecedentes, el sujeto tuvo una participación significativa en las labores destinadas a hacer desaparecer el cuerpo. Habría excavado la fosa y asistido en el entierro clandestino en el sector del Cerro Chena, en Calera de Tango. Incluso, se presume que adquirió la cal que fue esparcida sobre la víctima antes de su sepultura.

¿Quién es el otro detenido?

En paralelo, Kevin Aillapán, que se entregó el mismo día de la detención de “El Krosty”, fue igualmente formalizado por su rol en el crimen y deberá cumplir arresto domiciliario total. La Fiscalía sostiene que, como integrante del grupo de “Guatón” Beltrán, participó en el encubrimiento del homicidio de Krishna Aguilera.

El fiscal Daniel Ríos informó que Aillapán realizó “acciones por efecto de impedir que sea descubierto el cuerpo ya enterrado de la víctima, como también colaborar con Juan Beltrán para que él no sea detenido”.

De acuerdo a lo informado por Meganoticias, hasta ahora la causa suma nueve imputados, seis de ellos bajo la medida cautelar de prisión preventiva. De acuerdo con el persecutor, ya lograron reconstruir cómo se planificó el delito, identificar a los ejecutores, establecer quiénes abrieron la fosa y sepultaron el cuerpo, y también a los que se encargaron de borrar evidencias.