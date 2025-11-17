Destaparon macabro rol ¿Quién és “El Krosty”, uno de los últimos detenidos por el crimen de Krishna Aguilera?

¿Quién és “El Krosty”, uno de los últimos detenidos por el crimen de Krishna Aguilera?

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Young Cister se sincera y hace potente llamado frente a escenario de segunda vuelta

“Digo NO al fascismo”: Young Cister se sincera y hace potente llamado frente a escenario de segunda vuelta
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

¡Esperando a los titulares! La gran duda en Universidad de Chile ante O'Higgins
Destapan fuerte denuncia de VIF de diputado electo del PNL

“Te voy a matar, mara…”: Destapan fuerte denuncia de VIF de diputado electo del Partido Nacional Libertario

¡No se iría del país! El plan de Colo Colo para darle rodaje a Salomón Rodríguez

¿Llega al Monumental? La gran noticia que recibe Colo Colo sobre Bruno Barticciotto
Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

¡Con la mira en el próximo desafío! Las buenas noticias de Alexis Sánchez para el Sevilla
Profesor se viraliza con profunda reflexión tras resultados de primera vuelta en elecciones

“Duele Chile, nos derechizamos”: Profesor se viraliza con profunda reflexión tras resultados de primera vuelta en elecciones

¡Sonríe Ortíz! Los regresos claves que tendrá Colo Colo para el duelo ante Unión La Calera

¡Completamente épico! Irlanda se mete al repechaje del Mundial 2026
Jara deja potente mensaje tras su victoria en la primera vuelta

“No quiero que a la gente se la sigan jodiendo”: El contundente descargo de Jara tras su victoria en la primera vuelta

Uno de los últimos detenidos por el caso del asesinato de Krishna Aguilera en San Bernardo, Luis Armando Inostroza —conocido como “El Krosty”—, quedó bajo prisión preventiva.

La semana pasada se concretó la captura del hombre de 44 años, quien ayer domingo fue llevado a audiencia de formalización por su vínculo con la desaparición y el fallecimiento de la joven de 19 años.

De acuerdo con la Fiscalía, “El Krosty” no habría tomado parte activa en la ejecución del homicidio; sin embargo, conocía cada paso del plan elaborado por su presunto jefe, el narcotraficante Juan Beltrán, señalado como el organizador del crimen.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Según los antecedentes, el sujeto tuvo una participación significativa en las labores destinadas a hacer desaparecer el cuerpo. Habría excavado la fosa y asistido en el entierro clandestino en el sector del Cerro Chena, en Calera de Tango. Incluso, se presume que adquirió la cal que fue esparcida sobre la víctima antes de su sepultura.

¿Quién es el otro detenido?

En paralelo, Kevin Aillapán, que se entregó el mismo día de la detención de “El Krosty”, fue igualmente formalizado por su rol en el crimen y deberá cumplir arresto domiciliario total. La Fiscalía sostiene que, como integrante del grupo de “Guatón” Beltrán, participó en el encubrimiento del homicidio de Krishna Aguilera.

El fiscal Daniel Ríos informó que Aillapán realizó “acciones por efecto de impedir que sea descubierto el cuerpo ya enterrado de la víctima, como también colaborar con Juan Beltrán para que él no sea detenido”.

De acuerdo a lo informado por Meganoticias, hasta ahora la causa suma nueve imputados, seis de ellos bajo la medida cautelar de prisión preventiva. De acuerdo con el persecutor, ya lograron reconstruir cómo se planificó el delito, identificar a los ejecutores, establecer quiénes abrieron la fosa y sepultaron el cuerpo, y también a los que se encargaron de borrar evidencias.

NOTAS DESTACADAS

Young Cister se sincera y hace potente llamado frente a escenario de segunda vuelta

“Digo NO al fascismo”: Young Cister se sincera y hace potente llamado frente a escenario de segunda vuelta
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

¡Esperando a los titulares! La gran duda en Universidad de Chile ante O'Higgins
Destapan fuerte denuncia de VIF de diputado electo del PNL

“Te voy a matar, mara…”: Destapan fuerte denuncia de VIF de diputado electo del Partido Nacional Libertario

¡No se iría del país! El plan de Colo Colo para darle rodaje a Salomón Rodríguez

¿Llega al Monumental? La gran noticia que recibe Colo Colo sobre Bruno Barticciotto
Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

¡Con la mira en el próximo desafío! Las buenas noticias de Alexis Sánchez para el Sevilla
Profesor se viraliza con profunda reflexión tras resultados de primera vuelta en elecciones

“Duele Chile, nos derechizamos”: Profesor se viraliza con profunda reflexión tras resultados de primera vuelta en elecciones

¡Sonríe Ortíz! Los regresos claves que tendrá Colo Colo para el duelo ante Unión La Calera

¡Completamente épico! Irlanda se mete al repechaje del Mundial 2026
Jara deja potente mensaje tras su victoria en la primera vuelta

“No quiero que a la gente se la sigan jodiendo”: El contundente descargo de Jara tras su victoria en la primera vuelta
Hijo de Eduardo Bonvallet Elecciones 2025.

Así le fue al hijo de Eduardo Bonvallet en las Elecciones 2025: era apoyado por Kast y Kaiser
Paulo Díaz suma críticas en River Plate.

Mientras River se quedaba sin Libertadores: Paulo Díaz se gana el odio por esta irónica reacción
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

Por culpa de La Roja: la gran preocupación de Gustavo Álvarez antes de su "final" con O'Higgins
Cristian Garin nuevo ranking atp.

Australian Open en la mira: el nuevo Ranking ATP de Cristian Garin tras ganar el Challenger de Montevideo
Colo Colo tiene acuerdo con este jugador.

"Trato de caballeros": afirman que Colo Colo tiene listo a este fichaje para el 2026
Ben Brereton y su dardito a Ricardo Gareca.

Ben Brereton le deja potente mensaje a Gareca tras su retorno goleador a La Roja: “desde que regresé…”
El potente llamado de Jeannette Jara tras su paso a segunda vuelta contra Kast

Con especial guiño a Matthei: El potente llamado de Jeannette Jara tras su paso a segunda vuelta contra Kast
Johannes Kaiser anuncia su apoyo a Kast en segunda vuelta con recado a Jara

Johannes Kaiser anuncia su apoyo a Kast en segunda vuelta con recado a Jara: "La alternativa es impresentable"
La sanción que arriesga futbolista de la U tras revelar su voto en elecciones presidenciales

Votó por Messi: La sanción que arriesga futbolista de la U tras revelar su voto en elecciones presidenciales
Matías Fernández elige al mejor DT de toda su carrera

Matías Fernández sorprende y elige al mejor DT de toda su carrera: "Te hace ver cosas que..."