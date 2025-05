“Mamita, no te preocupes”: Así fue la última conversación de enfermera fallecida en avioneta ambulancia

El jueves por la tarde fueron hallados los restos de la avioneta ambulancia que se accidentó el día anterior en Curacaví, tragedia en la que fallecieron todos sus ocupantes, entre ellos la enfermera Diana Niño.

Angélica Saavedra, madre de la fallecida funcionaria, reveló detalles sobre la última conversación que tuvo con su hija. Según su relato, Diana fue convocada para un vuelo que implicaba trasladar a un paciente desde el norte hasta Santiago y luego llevarlo de vuelta.

“La citaron para un vuelo en que tenía que llevar un paciente a Santiago, volver a Arica, volver a Santiago, volver a Iquique. Eso era en un principio. Hubo un cambio en el itinerario de los vuelos y ella llevó un paciente a Santiago y después tenía que traer el otro paciente a Arica y ahí después volvía a Iquique y a su casa”, relató la madre.

El miércoles a las 14 horas, madre e hija tuvieron su última conversación, en la que Diana se mostró alegre y entusiasta. “Estaba contenta porque estaba en Santiago. Nosotros somos de Santiago. Me decía ‘mamá, estoy acá’. Estaba muy bien, estaba contenta”, recordó la mujer.

Angélica contó que su hija le informó que saldría en breve y que esperaba regresar a su casa durante la madrugada. “La última llamada que me hizo fue antes de salir y ahí no supe más. Lo último que me dijo fue ‘mamita, acuéstate, nomás, voy a llegar como en la madrugada porque tengo que ir a dejar el paciente a Arica, llegar a Iquique y se va a hacer súper tarde’. Me dijo, ‘tengo llaves, así que no te preocupes’, y me quedé tranquila con eso”, contó.

Por otro lado, Angélica resaltó el profundo compromiso de su hija con su profesión, señalando que Diana había entregado su vida a la enfermería, desempeñándose en diversas áreas como el Samu y los consultorios. “Ha trabajado en Samu, consultorio, ahora en esto (en una avioneta ambulancia) y realmente le hacía feliz hacer esto”, expresó la madre.