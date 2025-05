Impacto: revelan imágenes inéditas del momento en que encontraron la avioneta siniestrada en Curacaví

Durante las últimas horas se dieron a conocer imágenes inéditas del momento en que motoristas en "duro" encontraron la avioneta siniestrada en Curacaví. Recordemos que la aeronave ambulancia cayó cuando transportaba a un empresario hacia Antofagasta y en ella iban alrededor de seis personas entre ellos doctores y enfermeras.

En concreto, el vuelo transportaba como paciente al empresario de Arica, José Luis Torres Espinoza, de 79 años. Regresaba a su ciudad luego de un tratamiento médico por un Accidente Cerebrovascular (ACV), reportó La Tercera. El también conocido militante de la Democracia Cristiana iba acompañado de su yerno, Alaban Rivera. En la avioneta también viajaba la tripulación compuesta de dos pilotos, Christian Muñoz y Luis Meneses; y el personal médico, integrado por el doctor Dinko Neri y la enfermera Diana Niño.

Video clave del hallazgo de avioneta siniestrada

De acuerdo a Radio BioBio, habrían sido estos civiles quienes dieron aviso a las autoridadesy permitieron la llegada al lugar del helicóptero Black Hawk de la FACH. Los voluntarios se integraron a la búsqueda luego de conversar con lugareños y calcular la zona del posible impacto, en los videos que ellos mismos grabaron, se evidencia la fuerza con que la aeronave se estrelló contra la ladera de un cerro y, aparentemente, se arrastró violentamente por entre árboles y matorrales.

Así mismo en el registro se visualizó como las distintas partes del avión quedaron por distintas partes del sector y la tripulación falleció en el lugar. Angélica Saavedra, madre de Diana, recordó que su hija “estaba contenta porque estaba en Santiago. Lo que pasa es que nosotros somos de Santiago, entonces me decía ‘mamá, estoy acá’. Estaba muy bien, estaba contenta”. Luego, reveló que “la última llamada que me hizo fue antes de salir y ahí no supe más" comentó.

"Lo último que me dijo fue: ‘mamita, acuéstate, nomás, voy a llegar como en la madrugada porque tengo que ir a dejar el paciente a Arica y en llegar a Iquique se va a hacer súper tarde’” agregó. Con evidente conmoción, la mujer también aprovechó de compartir un cuestionamiento. “Hay vuelos que se atrasan por mal clima, y ¿por qué a ellos los dejaron salir?”, preguntó, en diálogo con T13.

