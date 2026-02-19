¡Sería obra del Tren de Aragua! Destapan espeluznante hallazgo enterrado bajo una casa en Estación Central

¡Sería obra del Tren de Aragua! Destapan espeluznante hallazgo enterrado bajo una casa en Estación Central

Por: Catalina Martínez

Este jueves, bajo el terreno de una casa ubicada en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre escondido al interior de una maleta

Según los antecedentes de la Policía de Investigaciones (PDI), recopilados por T13, la víctima sería un ciudadano venezolano de 20 años, quien se encontraba desaparecido desde octubre de 2025. Sumado a eso, la entidad policial relacionó el crimen del sujeto a la facción de “Los Mapaches”, vinculada al Tren de Aragua

Respecto a la diligencias que permitieron encontrar el cuerpo, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, explicó que la vivienda había sido identificada y catalogada de antemano como "lugar de interés criminalístico".

Detalló además que, tras realizar excavaciones en un punto en concreto, se encontró el cadáver “en una habitación a 1,50 m de profundidad". Más tarde, los restos fueron derivados al SML, con el fin de efectuar los peritajes que permitan identificar a la víctima y precisar el momento en que falleció. 

Afirman que ya hay detenidos por el crimen 

De acuerdo con los equipos investigadores, el hecho sería constitutivo de un secuestro. Además, se reveló que habrían “personas detenidas, por otros delitos, que estarían vinculadas al secuestro y homicidio de esta persona", según datos levantados en otras indagatorias. 

Cabe destacar que, según Barrientos, tanto la casa del espeluznante hallazgo como la víctima del crimen estarían vinculados con la mencionada célula del Tren de Aragua. "Probablemente esta persona fue citada a ese lugar y posteriormente mantenido en cautiverio hasta darle muerte”, planteó el subprefecto. 

Sobre el grupo conocido como “Los Mapaches”, recalcó que se trata de una de las facciones de la mencionada organización criminal, la cual tendría presencia activa en Estación Central y en distintos sectores de la capital. Eso sí, Barriento aseguró: “Se logró desbaratar esta estructura criminal y muchos de ellos ya se encuentran en prisión preventiva".

