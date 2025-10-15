¡Cayó al vacío! Viralizan crudo video de la muerte del líder del Tren de Aragua en Chile

El video de la muerte de Ender Rojas Montaña —sindicado como el cabecilla del Tren de Aragua en Chile— causó gran impacto. En Colombia, las propias autoridades y hasta el presidente Gustavo Petro lo difundieron en sus redes sociales.

El venezolano, que se había fugado de Chile, perdió la vida durante un operativo de la policía antisecuestro colombiana. Los agentes irrumpieron en un departamento de Sabaneta, Antioquia, con la misión de capturar al presunto líder y a varios de sus colaboradores.

Cuando los efectivos irrumpieron en el departamento, Rojas, al verse acorralado, salió por el balcón y cayó al vacío desde el sexto piso. Los policías confirmaron su muerte en el sitio.

Sumado a la muerte del presunto líder del Tren de Aragua en Chile, el operativo terminó con tres de sus presuntos cómplices —Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina— capturados por la policía en el lugar.

¿Cómo se escapó de Chile?

Recordemos que Rojas Montaña había escapado de la justicia chilena luego de quedar en libertad bajo caución en 2024, tras pagar una garantía de 5 millones de pesos en Los Vilos.

La historia de su escape comenzó el 4 de junio de 2024. Ese día, el Tribunal de Garantía de Los Vilos reemplazó la prisión preventiva de Rojas y de otros cuatro extranjeros por medidas cautelares más leves, pese a que estaban imputados por secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita.

Los acusados recibieron primero medidas cautelares más leves: arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la decisión al día siguiente y exigió que regresaran a prisión. Para entonces, ya habían desaparecido.

