¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

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Por: Catalina Martínez

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Tras años de investigación contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga —imputada por delitos de fraude al fisco y malversación de fondos públicos—, el proceso judicial finalmente avanzará a una etapa fundamental. Fue justo en medio de ese panorama, que la exedil recibió un golpe que podría resultar crítico en la resolución del caso. 

De acuerdo a lo revelado por La Tercera, el líder de la defensa de la ex Mekano, Cristóbal Bonacic, emitió recientemente su renuncia, la cual fue acogida por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago. Frente a eso, si bien se constató que Barriga cuenta con otros defensores privados, la salida del abogado principal generó alto impacto y una serie de preguntas respecto al futuro de la causa

Y es que todo ocurrió a tan solo cuatro meses de la audiencia de preparación de juicio oral, cuya sesión está programada para el 4 de agosto, según el citado medio. Será entonces cuando las pruebas contra la otrora jefa comunal y los términos del eventual juicio se pondrán sobre la mesa.

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¿Que implicaría la salida del abogado principal de Cathy Barriga? 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo mediático del caso de la Robotina y la alta complejidad judicial con el que ha sido catalogado —cargando a cuestas más de 120 mil páginas y decenas de terabytes de documentación—, la salida del jurista Bonacic llama todavía más la atención. 

Dicha complejidad, sumado a lo masivo del expediente, motivó al aplazamiento del juicio, instancia en la que, de ser declarada culpable por las presuntas negligencias cometidas durante su gestión en la Municipalidad de Maipú, Cathy Barriga arriesgaría condenas que superan los 20 años de presidio

Ante eso, según detalló el mencionado portal, la salida del abogado principal de la alcaldesa podría influenciar los periodos de acción del proceso. Eso teniendo en cuenta que la llegada de nuevos elementos al equipo defensor se traduciría en mayor tiempo de estudio del caso que lleva casi seis años conmocionando a la opinión pública. 

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