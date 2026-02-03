El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!

El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!

Por: Catalina Martínez

La audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, debía desarrollarse en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, la instancia tomó otro rumbo cuando el tribunal acogió la solicitud de la defensa y decidió aplazarla hasta el 4 de agosto. La razón, según planteó el abogado de la otrora jefa comunal, sería una supuesta falta de antecedentes.

A su llegada al Centro de Justicia, según recogió Meganoticias, la esposa de Joaquín Lavín León optó por guardar silencio frente a la prensa que la aguardaba, limitándose a indicar que sería su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, quien se referiría al caso.

De todas formas, sí contestó una pregunta sobre la habilitación de un módulo especial en el CPF Santiago, donde la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco tendrá que cumplir prisión preventiva. “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”, sentenció Barriga, que en su momento cumplió prisión preventiva en la Cárcel de San Miguel.

En tanto, el abogado Bonacic volvió a defender la inocencia de su clienta y cuestionó cómo ha llevado la Fiscalía Oriente la investigación. “Obviamente es un proceso absolutamente injusto”, afirmó el letrado, enfatizando que en el juicio oral el Ministerio Público deberá demostrar los hechos de su acusación, “cosa que al día de hoy no ha ocurrido”, sentenció. 

Su descargo tras audiencia

Tras la audiencia, Cathy Barriga se vio enfrentada a la prensa, donde aprovechó de dejar un ácido comentario, acusando a los medios de no cubrir una querella por el presunto delito de malversación de caudales públicos presentada contra el alcalde Tomás Vodanovic. “Cuando ustedes hablen de la querella de fraude al fisco que tiene hoy día el alcalde de Maipú, que es mi querellante, yo voy a conversar tranquila con ustedes”, lanzó.

