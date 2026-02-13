Una batalla invisible: La verdad detrás del delicado diagnóstico que complica a Mauricio Pinilla

La atención mediática se concentró en Mauricio Pinilla luego de que diera a conocer públicamente un complejo diagnóstico: Cáncer de piel. Una revelación que generó tanto impacto como preocupación por el futuro del ex delantero.

Recientemente, Pinilla estuvo en conversación con Marca Personal de Metro TV, en donde reveló: “Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron y me detectaron cáncer de piel”.

Habló pareja de Mauricio Pinilla

Más tarde, Gisella Gallardo, pareja del ex futbolista y comentarista deportivo, salió a dar detalles del estado de salud de Pinilla y sinceró el difícil momento que ha estado enfrentando tras la revelación.

Durante su intervención como panelista en Hay que decirlo, Gallardo expresó que “Es un proceso que estamos viviendo como familia hace un tiempo, obviamente no es fácil. Existe mucho apoyo y contención por parte de nuestro círculo íntimo”.

Aun así, afirmó que mantienen la esperanza de una futura recuperación gracias al tratamiento al que se está sometiendo el comentarista. “Gracias a Dios este tratamiento ya va bien encaminado y seguimos confiando en que no va a pasar a mayores. Mauricio es un hombre súper fuerte y yo sé que va a salir de esta como ha salido de muchas”.

Por otro lado, detalló el delicado estado anímico que atravesó Mauricio Pinilla tras enterarse de su diagnóstico. “No lo veo bien (a Mauricio). El año pasado estaba derrumbado. Estuvo con muchas crisis de ansiedad, con pánico, con miedo, no dormía en las noches, lloraba. Ahora está mucho más repuesto”.

Gisella también contó que uno de los momentos más difíciles de enfrentar fue el tener que comunicarles la situación a sus hijos.“El diagnóstico lo recibimos con miedo, lo recibimos con pena, con rabia, los niños sobre todo, porque la palabra cáncer para ellos significa muerte, por lo de mi papá”, sentenció Gallardo.

