Destapan chats de nuevo escándalo que complica a Cathy Barriga: "¿Te quieres ganar 50 lucas?"

Tras la reformalización de Cathy Barriga por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, se dieron a conocer nuevos antecedentes que la complican. Uno de estos y que sería una nueva arista de investigación para el Ministerio Público en la realización del informe médico de su hijo, el cual habría sido intervenido por la misma imputada.

En el programa de farándula Hay Que Decirlo la periodista Cecilia Pérez señaló que una psicopedagoga denunció en la Municipalidad de El Quisco presiones de su jefatura para realizar un informe sobre el hijo de Cathy Barriga, incluyendo falsedades. En concreto acusó que la directora del Centro de Neurodesarrollo de aquel municipio, le ofreció 50 mil pesos para evaluar al niño y poner en el informe que lo atendía hace tiempo con equinoterapia, lo que no era real.

Cathy Barriga habría pagado por evaluación a su hijo

La profesional que denunció esta situación declaró que tras este ofrecimiento de su superior le preguntó si recibiera algún pago por esto, a lo que la mujer respondió que Barriga le pagaría $250 mil solo por hacer el contacto. El informe fue firmado por la misma directora y se emitió una semana antes de la formalización de Barriga que la dejo con arresto domiciliario.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Además, este mismo informe le sirvió para acceder a permisos para viajar a la playa junto con el menor. En las conversaciones de WhatsApp se leyó según expuso Canal 13. “Me dice que si me quiero ganar un dinero, y yo le digo ‘haciendo qué’. Y me dice como ‘es algo muy piola, de acá no puede salir’”, partió relatando la exfuncionaria. “Me dice que tengo que realizarle una evaluación al hijo de Cathy Barriga y en esa evaluación tengo que especificar que al niño yo lo venía viendo hace seis meses”, agregó.

En los chats su jefa escribió. “Holi. ¿Te quieres ganar 50 lucas?. Es piola. Una evaluación corta con informe al hijo de la Cathy Barriga. Probablemente ella quiera que lo sigas atendiendo, y que diga que lo llevas atendiendo un tiempo” se vio en el chat. “Me estaban pidiendo que hiciera un documento de que el niño había estado seis años conmigo en equinoterapia. Yo nunca he hecho terapia en equinoterapia. Me estaban haciendo mentir. Estaba poniendo en riesgo mi título” acusó la extrabajadora municipal.

Así mismo contaron que ese día llegó Barriga y “nosotros como que no queríamos que Cathy estuviera dentro del centro. Nos trató de convencer de que evaluáramos al niño y nosotros no lo hicimos” pero su jefa si.

Te puede interesar: Neme pide parar transmisión ante fuerte relato en caso Monsalve