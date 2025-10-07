¡Se descontroló la cosa! Insólita despedida de soltera en Hospital de Antofagasta desata polémica

Lo que pretendía ser una celebración animada, terminó por generar una serie de críticas. Y es que, un festejo de despedida de soltera, protagonizado por funcionarias dentro del Hospital Regional de Antofagasta, provocó gran rechazo en redes sociales.

Según la denuncia, la celebración se habría llevado a cabo durante el horario laboral de las profesionales, mientras pacientes aguardaban ser atendidos, lo que generó la indignación de la comunidad.

De acuerdo con El Diario de Antofagasta, el episodio salió a la luz luego de que las imágenes del festejo se hicieran virales. En ellas se aprecia una oficina adornada con globos y ropa interior. Mientras que en el centro se dispuso una mesa con comida y bebidas, con todo y bombillas eróticas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Según el citado medio, una trabajadora del hospital difundió las imágenes a través de sus historias de Instagram. En su perfil, se la identifica como técnica en enfermería.

Frente a los hechos, el Hospital Regional de Antofagasta anunció el inicio de un procedimiento disciplinario para esclarecer posibles responsabilidades administrativas.