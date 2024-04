Durante las últimas horas Ángela Prieto rompió el silencio en sus redes sociales luego de que Cristián Campos fuera denunciado por abuso sexual por parte de la que fue su hijastra durante 15 años. Cabe mencionar que Ángela es hermana de María José Prieto, la conocida actriz e instructora de yoga que lleva más de 20 años en una relación amorosa con el acusado, quien es un conocido actor.

En concreto Raffaella di Girolamo, hija de Claudia di Girolamo expuso en la querella que los abusos sexuales comenzaron cuando ella tenía 13 años y se prolongaron hasta alrededor de sus 17, mientras él era parte de la familia y padre de sus hermanos. “Hace un tiempo atrás, gracias a la valentía y entereza de Raffaela di Girolamo, nos enteramos de su abuso sexual reiterado cometidos por Cristián Campos Sallato”, expuso por su parte la familia de la mujer.

¿Qué dijo Ángela Prieto en sus redes?

La también actriz publicó una fotografía con ropa deportiva en la que escribió: “Aunque hayan días en los que sientas que no puedes levantarte, sal de la cama y sigue avanzando con respeto y calma. Enfócate en lo que te hace bien (Deporte, alimentación sana, pensamiento positivo, abarcar sólo lo justo y necesario, dormir etc.). Cada día su afán. Pasito a pasito”. A pesar de que este mensaje se podría interpretar de muchas maneras, fue el comentario de una usuaria lo que hizo que finalmente la actriz se refiriera al caso.

La usuaria le escribió que le parecía extraño que no apoyaran a Rafaella incluso cuando los propios hijos de Campos lo habían hecho. “Me da mucha tristeza que no apañen a la Rafa, si hasta los propios hijos del abusador le creen y ustedes poniendo en duda el testimonio. Atroz me parece” escribió el seguidor. A lo que la influencer contestó con que “acá la justicia será quien ponga las cosas en su lugar. Yo solo respeto el proceso y deseo de corazón que todo se aclare pronto“, cerró.

Por otro lado, su hermana María José, quien había compartido una carta en apoyo a su marido en donde tildaban la querella por abuso de “aberrante” borró la publicación por motivos que se desconocen. “Quienes conocemos de cerca a Cristián sabemos de su correcto comportamiento, y no dudamos ni un segundo de su inocencia, no solo porque lo conocemos a él, sino porque conocemos el calvario que ha vivido desde hace años en que ha sido objeto de persecuciones y mentiras que vienen a culminar con esta asquerosa acusación de abuso sexual”, decía el texto eliminado.