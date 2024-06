“Feliz día abusador”: Desgarrador testimonio de Nicole Block donde acusó a su padre de violencia y manipulación

La actriz chilena Nicole Block impactó a sus seguidores en redes sociales al publicar un video en el que expuso una serie de acusaciones en contra de su papá. En el marco del Día del Padre, Block inició su mensaje con un contundente “Feliz día abusador”. Acto seguido, procedió a narrar en detalle las dolorosas experiencias que ha vivido debido a su progenitor a quien señaló de “sobrepasar todos los límites” con ella.

La actriz inició su relato contextualizando su situación de salud mental. “Yo sufro de trastorno bipolar, que es genético, heredado de mi abuela que es mi referente, y lejos la persona que más admiro y quiero en la vida. También, sufro de TLP o Borderline, Trastorno Límite de la Personalidad, que vendría siendo conductual”, explicó.

Según la actriz, estos trastornos se deben a causas multifactoriales, entre las que se incluyen “abandono durante la infancia, o la adolescencia, vida familiar inestable, poca comunicación en la familia, abuso sexual, físico, o emocional, entre otros. (...) ¿Pero qué lo generó? En el momento que descubrí la causa, con mi equipo médico, mi progenitor dejó de pagarlos porque no le convenía que todo saliera a la luz”, expuso.

Tras dicha negativa, la actriz comenzó a acumular una millonaria deuda, que hasta hoy sigue intentando cubrir. Además, detalló una serie de abusos de carácter sexual cometidos por su papá cuando ella tenía solo 5 años. Contó incluso cómo el hombre se encerraba con ella en la pieza para tener una “noche de películas”.

La intérprete también explicó por qué decidió cambiarse los apellidos. “Lo hice porque no quería llevar los de un machista abusador que cuando le conté los episodios de violencia vividos por mi ex, no hizo nada. La historia es larga”, señaló.

Habría manipulado a abuela bipolar de Nicole Block

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Block también realizó otra grave acusación en contra de su padre: la manipulación y utilización de su abuela bipolar, quien incluso en medio de una crisis decidió quitarse la vida, ocasión que el hombre aprovechó para buscar el cobro de seguros.

“Este personaje se cree un empresario intachable. Quebró varias veces, utilizando y manipulando a mi abuela, bipolar, como aval para sus negocios. En la última quiebra de miles de millones de pesos, mi abuela no se encontraba bien, lo que hizo que ella tomara la decisión de suicidarse”, aseguró.

“Él y mis tíos, para poder cobrar los seguros de vida, llamaron a un forense amigo que hizo pasar el suicidio como un infarto al corazón. Resumo. La herencia de mi abuela, mi progenitor la pasó a mi nombre por las deudas que tenía, se las quitarían. Cuando me negué a devolvérsela, comenzó con una serie de estrategias para declararme interdicta”, relató la actriz.

Expuso parte médico con lesiones

En ese momento, Block detalló el último episodio de violencia física y psicológica que vivió a manos de su padre este fin de semana. Según su testimonio, su progenitor la golpeó e intentó robarle su clave bancaria, justo después de que ella sufriera un accidente automovilístico. “En vez de preguntarme cómo estaba comenzó con su típica violencia psicológica”, declaró. Incluso mostró una fotografía en la que se pueden ver los golpes que le habría dado su progenitor en la cara y un parte médico de las lesiones.

Finalmente la actriz concluyó el video con una dolorosa reflexión: “Si soy así es porque al igual que muchos la vida me ha golpeado muchas veces. A veces el abusador está en tu círculo más cercano, padres, padrastros, tíos, amigos de los padres”. “Lo siento pero tengo miedo y júzgame como quieras, esta es la vida que me tocó y no soy más que esto y cada día solo intento sobrevivir”, concluyó al borde de las lágrimas.