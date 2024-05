¡Su hijo también tiene la enfermedad! Padre que camina desde Arica apunta con todo en contra de presidente de Familias Duchenne

El padre de Dante bebé de un año y ocho meses, Fernando Jara se encuentra caminando desde Arica hacia La Moneda para recolectar los fondos necesarios para comprar el medicamento que necesita su hijo quien también padece de Duchenne. El hombre tomó la iniciativa tras darse cuenta de la exitosa iniciativa de Camila Gómez, mamá de Tomás Ross.

"Camila lo hizo en el sur, yo lo voy a hacer acá en el norte por Dante y por todos los niños. Hay que hacer algo, voy a hacer la caminata solo. Soy de Antofagasta, empecé esta caminata desde Arica. Estoy representando a todos los niños del norte que también necesitan el tratamiento (...) Esto no es competencia, al contrario, es una unión que necesitamos como país” señaló Fernando.

Encontrón con presidente de Familias Duchenne

Sin embrago, el presidente de Familias Duchenne Marcos Reyes criticó la iniciativa. A través de un video en redes sociales apuntó a que el pequeño no necesitaba el medicamento tan urgentemente y afirmó que Jara fue invitado a unirse a la corporación pero se habría negado.

“Usaron mi nombre y es algo que no voy a aguantar. Cuando empecé mi campaña, yo hice un video donde estaba explicando lo que mi hijo tenía, me solté y estaba llorando por la rabia. Publiqué el video y se hizo viral” dijo en su defensa Jara quien reveló que el presidente de la fundación lo había contactado para llamarle la atención por lo que estaba haciendo.

“Me llamó Marcos, de quien nunca he hablado, pero me llamó y me dijo que yo estaba dando lástima por redes sociales. Me hubiera encantado no estar pasando por todo esto”, contó diciendo que fue invitado “a unirse a la fundación, pero yo no quise. Uno es libre si quiere o no estar. Y obviamente no, porque ni siquiera Teletón, que es una fundación (grande), me ha ayudado”.

“Me da lata el egoísmo, las palabras de esta persona. La inyección es desde los 4 años a los 5, pero yo me enteré ahora que es pequeño. Sí, Dante va a cumplir dos años, pero yo no voy a esperar a que Dante cumpla 4 años y empiece a empeorar, y recién estar a última hora juntando esa cantidad. Chiquillos, son 3.500 millones (...) Marcos, valoro tu campaña junto a Camila, pero no comparto tu egoísmo. Hay un Diosito que lo mira todo y yo a ti no te he pedido ayuda en ningún momento” cerró.

