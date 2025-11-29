Anuncian el cuestionado jugador de Colo Colo que no seguirá en el club para 2026: "Se va a ir"

Anuncian la primera baja de Colo Colo para la temporada 2026

Por: Kevin Vejar

Queda tan solo un partido para que Colo Colo ponga fin a su paupérrimo Centenario, y con miras a la próxima temporada, donde el Cacique aún sueña con estar disputando la Copa Sudamericana, salió a la luz el cuestionado jugador que finalmente no formará parte del equipo dirigido por Fernando Ortiz en 2026.

Fue el periodista Christopher Brandt quien en el programa F90 de ESPN abordó la situación de Salomón Rodríguez, que tras no cumplir las expectativas, prepara sus maletas para dejar el Monumental: "Se va a ir. Esto se viene dialogando con el representante desde hace un buen rato, entienden que él necesita un aire fresco".

"La idea es mandarlo a préstamo, porque él es activo del club, tiene contrato hasta el 2027. Van a ver una opción para que el jugador vaya a préstamo, sume minutos y ojalá pueda reencontrarse con un buen nivel, para que el club pueda recibir algo por la compra que hizo", profundizó el comunicador sobre el delantero.

"Para que se active el otro 50% de la cláusula, son muchos minutos los que faltan, yo preguntaba el otro día a la dirigencia y nos decían (en el partido contra Unión Española) que cerca de 16 partidos más, pero como no los va a sumar, no se va activar esa segunda parte del contrato de Rodríguez", sentenció Brandt en su reporte.

Salomón Rodríguez dejaría Macul en 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Eso sí, aún queda una importante 'final' para Salomón Rodríguez y el 'popular' en esta campaña, y es que los albos se medirán ante Audax Italiano el próximo domingo 7 de diciembre en la última fecha del Campeonato Nacional, donde el Cacique intentará hacerse con su anhelado cupo a la Sudamericana desde las 18:00 horas.

