Exdirector del SLEP Atacama pide desafuero del expresidente Boric para que sea juzgado: ¿De qué lo acusa?

EX PRESIDENTE BORIC

Por: Paula Osorio

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Daslav Mihovilovic, exdirector ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), busca el desafuero del expresidente Gabriel Boric con el objetivo de iniciar un juicio en su contra.

La ex autoridad de la región de Atacama ya había realizado una querella contra el líder del Frente Amplio, pero la Corte de Apelaciones respondió que Boric goza de fuero por su calidad de ex Presidente de la República.

Ante esto, y a través de su abogado Raimundo Palamara, el exfuncionario del SLEP solicitó el desafuero de Gabriel Boric por afectar "gravemente la dignidad, honra y reputación profesional" de su persona.

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Según BiobíoChile, Palamara aseguró que “hay antecedentes suficientes para una formación de causa, existiendo las grabaciones que acreditan que los dichos fueron efectuados por Gabriel Boric".

En otra instancia, el querellante acudió también a la Corte Suprema para poner un recurso de queja contra la Corte de Apelaciones de Copiapó con el objetivo de dejar sin efecto la resolución que invoca el fuero presidencial.

¿De qué acusa Daslav Mihovilovic a Gabriel Boric?

En una visita presidencial, el expresidente Boric criticó públicamente a Mihovilovic luego de que dejara su cargo de manera polémica.

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"Qué bueno que echamos al director del SLEP, porque no he conocido a una persona más descriteriada. De los descriterios más grandes que he visto", señaló Boric en aquella oportunidad.

El escrito de la defensa de Mihovilovic remarcó que el hecho "no se encuentra prescrito, constituyendo un ataque directo, voluntario y por motu proprio, ejecutado en deshonra, descrédito y menosprecio de mi representado”.

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