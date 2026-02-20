¿Ciclo cumplido?: La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

Luego de tres jornadas en la Liga de Primera 2026, no es un secreto para nadie que Universidad de Chile atraviesa un muy complejo momento, y mientras los fanáticos piden a gritos la salida de Francisco Meneghini, el técnico sorprendió a todos con una tajante respuesta sobre su incierto futuro en la institución.

Fue durante la conferencia de prensa de este viernes que le consultaron a 'Paqui' por el supuesto crédito que ha perdido en el club, aunque lejos de una real autocrítica, el DT ni se inmutó y lanzó una potente evasiva: "Mi foco es Limache". "El comienzo en cuanto a puntos no ha sido el esperado, pero el foco tiene que ser Limache, estoy 100% en eso", arrancó.

"Hemos trabajado pensando en eso, no proyectamos más allá de ese partido, no pensamos en los otros partidos que van a venir, como lo hacemos siempre. Cada partido tiene su semana de preparación, sus detalles estratégicos, sus puntos a tener en cuenta, y la evaluación de nuestros jugadores para elegir quiénes van en la citación", profundizó, sin dejar espacio a réplicas.

¿SIENTE QUE SE LE ACABA EL CRÉDITO EN LA U SI NO SE CONSIGUEN BUENOS RESULTADOS EN LOS PRÓXIMOS TRES PARTIDOS?



Meneghini, al ser consultado de cara al choque con Limache, el Superclásico y Palestino por #Sudamericana.



Meneghini se rinde a los pies de Limache

Tras ello, el cuestionado reemplazante de Gustavo Álvarez se deshizo en elogios para su rival de este fin de semana, contra el que por cierto podría perder su puesto en la U: "Limache es el puntero, compite bien, ya demostró el año pasado lo que hacía, sumó menos puntos de los que merecía por el juego que hacía".

"Hay continuidad de juego, de entrenador, y tiene una manera de juego que la mantienen. Es rápido en las transiciones, se defiende bien y tiene presencia en el área rival cuando ataca. Será un partido complicado, donde si controlamos ciertas acciones, podemos manejarlo", sentenció Francisco Meneghini.

