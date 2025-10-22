¿De Allende a Armani? Derecha italiana busca rebautizar polideportivo dedicado al expresidente

Derecha italiana levanta polémica con propuesta de renombrar polideportivo Salvador Allende

Por: Catalina Martínez

En Cinisello Balsamo, al norte de Italia, la idea de reemplazar el nombre del polideportivo Salvador Allende por el de Giorgio Armani ha encendido la polémica y provocado duros cuestionamientos desde la izquierda.

La controversia escaló al punto de obligar la suspensión del pleno municipal, que derivó en un tenso enfrentamiento entre concejales, con gritos y empujones, según reportaron este martes los medios italianos.

La iniciativa de dedicar el nombre del sitio al diseñador, fallecido en septiembre, surgió de la bancada local del partido ultraderechista Hermanos de Italia, liderado a nivel nacional por la primera ministra Giorgia Meloni.

¿Qué dicen los partidos?

Desde las filas de la izquierda en el ayuntamiento se criticó la propuesta de la corporación de derecha, a la que describieron como una manifestación de “revisionismo histórico”. Andrea Catania, líder del Partido Demócrata local, sentenció: “Es claramente un intento de reescribir la historia escondida detrás del nombre de Armani“.

Dentro de ese marco, Catania destacó que la decisión de dedicar el edificio en honor a Salvador Allende “no es una peculiaridad ideológica“, ya que “cuenta una página de acogida y solidaridad, cuando en el año 1973 Cinisello abrió sus puertas a los refugiados chilenos que huían de la dictadura“.

En tanto, los partidos de centroizquierda señalaron en un comunicado: “Este no es el momento de dividir a nuestra comunidad empañando la historia de Cinisello, que en los 70 estuvo a la vanguardia de la acogida de tantos refugiados chilenos y de la afirmación de los valores de la democracia contra el golpe de Pinochet”.

Por otro lado, el impulsor de la propuesta, Maurizio Colosimo, aseguró al medio La Repubblica, que no tiene nada en contra del expresidente chileno. “Es una persona muy respetable, pero el 90% de nuestro edificio se utiliza para el baloncesto y me parece que el valor del trabajo de Giorgio Armani es indudable, no solo en el mundo de la moda, sino también en el del deporte y el baloncesto en particular”, expresó.

