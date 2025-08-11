Más problemas: Nueva denuncia desestabiliza a Aníbal Mosa y el pésimo momento de Colo Colo

Aníbal Mosa ha tenido más de un problema durante este 2025 al mando de Colo Colo. Los malos resultados deportivos se han sumado a una crisis administrativa que ha estado cerca de sacarlo del mando, escenario en el que ahora sumó nuevas denuncias.

Un miembro anónimo del directorio de Blanco y Negro conversó con Diario As y, como es de costumbre, se deshizo en críticas contra Mosa. "El fondo del problema es institucional. Debe haber un cambio en la presidencia. Todo el caos y la anarquía de este año ha venido desde ahí", comenzó diciendo.

Pero lo más grave vino después, cuando acusó que "no ha habido participación de la gerencia deportiva, ha habido despidos injustificados, mala contratación de gerentes… Ha habido falsificación en los balances, pasó lo del despido público del entrenador que no se pudo concretar".

Mosa sumó nuevas críticas en su mandato.

Finalmente, el dirigente anónimo le dio toda la responsabilidad a Mosa por los fracasos del 2025. “Ha habido tolerancia hacia las indisciplinas, un show con el Proyecto Estadio, mala contratación de jugadores y mal manejo del plantel desde la pretemporada. Ha habido personalismo, populismo y eso derivó en un pésimo año", dijo para terminar.

De esta manera, Aníbal Mosa sumó más críticas y acusaciones desde el bando opositor, lo que ha sido la tónica de este 2025 ya que desde el bloque Vial están luchando hace meses para retornar a la presidencia.

