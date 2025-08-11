Más problemas: Nueva denuncia desestabiliza a Aníbal Mosa y el pésimo momento de Colo Colo

Aníbal Mosa Colo Colo

Por: Fabián Marambio

¿Nuevo refuerzo albo? Figura de Everton se refiere a su futuro en Colo Colo
colo colo

¡Pensando en la UC! La nueva decisión de Jorge Almirón en Colo Colo
Rodolfo Carter

La nueva apuesta de José Antonio Kast con Rodolfo Carter a la cabeza: "Necesita una voz que los represente"

Los mejores jugadores de O'Higgins esta temporada: ¿podrán seguir rindiendo igual hasta el final?
Carlos Caszely

"Te guste o no": La contundente respuesta de Guarello a dichos de Francisco Orrego sobre Carlos Caszely
lucas assadi en u de chile

El hombre clave que ayudó a Lucas Assadi en su renacer en U de Chile: "Ha sido un gran aporte"

Se frotan las manos: Los millones que podría recibir la U de Chile por una venta de Lucas Assadi

Joaquín Montecinos rompe el silencio tras su fallida llegada a Colo Colo: "Me la jugué por..."
colo colo

"Necesita ayuda": La potente recomendación para que Colo Colo recupere a Esteban Pavez
arturo vidal colo colo

Alarma: Avisan que Arturo Vidal podría recibir potente sanción por críticas al arbitraje

Aníbal Mosa ha tenido más de un problema durante este 2025 al mando de Colo Colo. Los malos resultados deportivos se han sumado a una crisis administrativa que ha estado cerca de sacarlo del mando, escenario en el que ahora sumó nuevas denuncias.

Un miembro anónimo del directorio de Blanco y Negro conversó con Diario As y, como es de costumbre, se deshizo en críticas contra Mosa. "El fondo del problema es institucional. Debe haber un cambio en la presidencia. Todo el caos y la anarquía de este año ha venido desde ahí", comenzó diciendo.

Pero lo más grave vino después, cuando acusó que "no ha habido participación de la gerencia deportiva, ha habido despidos injustificados, mala contratación de gerentes… Ha habido falsificación en los balances, pasó lo del despido público del entrenador que no se pudo concretar".

Aníbal Mosa Colo Colo
Mosa sumó nuevas críticas en su mandato.

Finalmente, el dirigente anónimo le dio toda la responsabilidad a Mosa por los fracasos del 2025. “Ha habido tolerancia hacia las indisciplinas, un show con el Proyecto Estadio, mala contratación de jugadores y mal manejo del plantel desde la pretemporada. Ha habido personalismo, populismo y eso derivó en un pésimo año", dijo para terminar.

De esta manera, Aníbal Mosa sumó más críticas y acusaciones desde el bando opositor, lo que ha sido la tónica de este 2025 ya que desde el bloque Vial están luchando hace meses para retornar a la presidencia.

