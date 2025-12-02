No jugó y cobró sueldo de estrella: delantero demanda a Colo Colo por esta millonaria cifra

Los problemas por las malas gestiones no terminan de azotar a Colo Colo y ahora sumaron otro verdadero y millonario dolor de cabeza. Y es que un delantero que llegó como estrella, cobró sueldo de figura y pasó sin pena ni gloria demandó al club por una increíble suma de dinero.

Se trata de Darío Lezcano, atacante paraguayo que pasó por el club en 2023 pero, debido a su pésimo rendimiento y a su alto sueldo, salió a préstamo anticipadamente. Ahora, después de años sin saber nada de él, el delantero volvió a darle otro verdadero dolor de cabeza al Cacique.

La millonaria demanda que azota a Colo Colo

Según revelaron en Radio ADN, la cifra que pide el paraguayo asciende a los 870 mil dólares que corresponden al arriendo de su pase cuando venía saliendo del Xolos de Tijuana. En caso de perder el juicio, los albos tendrán que pagarle cerca de 807 millones de pesos al futbolista.

Quizás te pueda interesar: "Ahí comenzó todo...": revelan el día en que Gustavo Álvarez decidió abandonar la U de Chile

Lezcano ha sido una verdadera pesadilla para los albos.

De momento aún no hay fecha para el juicio, así que los albos tienen tiempo para planificar el panorama y contratar un buen abogado que les permita sortear de buena manera la demanda. La mala noticia es que, debido al pésimo 2025, las arcas del Cacique no pueden permitirse solventar millonarios montos por situaciones de este tipo.

Los números de Darío Lezcano en el Monumental

El mal paso del paraguayo por Chile dejó un saldo de solo cuatro goles en 13 partidos, además de una pésima relación con el DT de ese momento, Gustavo Quintero. Ahora, y después de cobrar más 30 millones de pesos durante toda su estadía, el atacante busca más beneficios económicos con esta demanda.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.