"Ahí comenzó todo...": revelan el día en que Gustavo Álvarez decidió abandonar la U de Chile

Gustavo Álvarez anunció públicamente que no continuará siendo el DT de Universidad de Chile para la temporada 2026, marcando la incertidumbre de los hinchas. En ese mismo sentido, ahora revelaron cómo el entrenador comenzó a gestar su salida por los constantes dramas con Azul Azul.

En dialogó con El Mercurio, desde la dirigencia de la U señalan que "para el mercado de invierno solo pidió de refuerzos a Sebastián Rodríguez y Felipe Salomoni, y llegaron los dos... Le contamos, además, que estaba la opción de Eduardo Vargas y dijo 'ya'. Y resulta que cuando no se realiza la operación, se molesta. Ahí empezó todo".

Así se gestó la salida de Gustavo Álvarez de la U

Desde la dirigencia de Azul Azul afirman que "también se quejó porque los traslados no fueron en chárter. Este año hubo nada más que vuelos directos con una excepción: cuando fuimos a Venezuela. Primeros volamos a Bogotá, Colombia, y de ahí en chárter a Valencia (Venezuela)".

Quizás te pueda interesar: A 10 años del FIFA Gate: Sergio Jadue deja fuerte autocrítica tras protagonizar corrupción

Álvarez no dejó a nadie contento con su conferencia en la U.

Las declaraciones del entrenador no cayeron nada bien en la dirigencia, pues afirman que "queda la impresión de que en el club no hay ambición. Todos los jugadores que llegaron fueron pedidos por él o aprobados por él. Todos los meses se paga un millón de dólares por la plantilla, la segunda más cara del fútbol chileno. Ni siquiera hubo una reunión donde nos negáramos a una petición suya".

La cláusula de Álvarez con la U de Chile

Destacar que el DT tiene contrato vigente con la U durante todo el 2026, por lo que cualquier equipo o Selección que lo requiera tendrá que pagar una cláusula de salida que asciende a los 1.2 millones de dólares.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.