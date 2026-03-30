VIDEO | ¡Va por su primera victoria! Fernando Gago habla sobre su desafío en Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad

Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad
aníbal mosa colo colo

VIDEO | ¡Bastante satisfecho! Aníbal Mosa está muy contento con el presente de Colo Colo
¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué te parecen? La IA elige al entrenador que puede salvar a La Roja
Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

VIDEO | ¡YA ES VIRAL! VAR Casero en fútbol amateur es tendencia por su creatividad
“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?

“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?
Colo Colo recibe denuncia de la ANFP.

¡Gran Preocupación! Delantero de Colo Colo enciende las alarmas en el equipo
VIDEO | El impactante momento en que alumnos logran derribar a responsable de fatal ataque en Calama

VIDEO | El impactante momento en que alumnos logran derribar a responsable de fatal ataque en Calama
Arturo Vidal quiere vender a figura de Colo Colo.

¡Se ganó la camiseta! Colo Colo buscaría blindar a uno de sus buenos refuerzos

El pasado martes, Fernando Gago tuvo su tan ansiado estreno como el nuevo director técnico de Universidad de Chile tras la salida de Francisco Meneghini. Fue aquí donde se midieron ante Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de La Liga.

Pero lamentablemente, pese a las buenas oportunidades que se generaron, no fueron capaces de capitalizar sus llegadas, mientras que Unión La Calera aprovechó su oportunidad y se quedó con la victoria por la cuenta mínima, gracias a la solitaria anotación de Bayron Oyarzo.

Esto complica aún más a Universidad de Chile, quienes actualmente suman un empate y una derrota en su grupo en la Copa de La Liga y según el formato de este torneo, sólo los primeros lugares de cada grupo avanzarán a las semifinales.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El próximo desafío de Universidad de Chile será el día de mañana ante Audax Italiano como visitante por la tercera fecha de la Copa de La Liga desde las 18:00 horas. Es aquí donde los azules necesitan de manera urgente sumar una victoria o comenzarían a despedirse de su paso a las semifinales del torneo.

Se juegan una final

Uno que también sabe que necesita sumar una victoria es el caso de Fernando Gago, quien en su debut cayó ante Unión La Calera y espera sumar sus primeros tres puntos el día de mañana. "El partido de mañana es una final más, al igual que cada partido que nos venga por delante y trataremos de ir construyendo una idea de juego donde los jugadores se sientan cómodos".

Revisa a continuación las declaraciones del estratega:

También te puede interesar: ¡Se ganó la camiseta! Colo Colo buscaría blindar a uno de sus buenos refuerzos

NOTAS DESTACADAS

Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad

Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad
aníbal mosa colo colo

VIDEO | ¡Bastante satisfecho! Aníbal Mosa está muy contento con el presente de Colo Colo
¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué implicaría para el juicio? Destapan duro revés en plena fase clave que complicaría a Cathy Barriga

¿Qué te parecen? La IA elige al entrenador que puede salvar a La Roja
Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

VIDEO | ¡YA ES VIRAL! VAR Casero en fútbol amateur es tendencia por su creatividad
“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?

“Este problema no se resuelve con cantos de sirena”: ¿Por qué el gremio de camioneros descartó irse a paro tras “bencinazo”?
Colo Colo recibe denuncia de la ANFP.

¡Gran Preocupación! Delantero de Colo Colo enciende las alarmas en el equipo
VIDEO | El impactante momento en que alumnos logran derribar a responsable de fatal ataque en Calama

VIDEO | El impactante momento en que alumnos logran derribar a responsable de fatal ataque en Calama
Arturo Vidal quiere vender a figura de Colo Colo.

¡Se ganó la camiseta! Colo Colo buscaría blindar a uno de sus buenos refuerzos
VIDEO | “Si no te gusta tení’ que moverte”: Ministro Poduje protagoniza nuevo encontrón, esta vez con vecino de Coronel

VIDEO | “Si no te gusta tení’ que moverte”: Ministro Poduje protagoniza nuevo encontrón, esta vez con vecino de Coronel
Polémica arbitral en la Primera B.

VIDEO | "Háganse cargo...": En Unión San Felipe estallan por una nueva polémica arbitral en la Primera B
U de Concepción vs Ñublense: Copa de la Liga.

Sigue la acción nacional: Dónde y a qué hora ver el U de Concepción vs Ñublense por Copa de la Liga
Darío Osorio expulsión en La Roja.

VIDEO | La expulsión de Darío Osorio al minuto 30 de partido: la lluvia de críticas fue inevitable
Hugo Savinovich sufre agresión en evento de lucha.

VIDEO | ¿Estaba en los planes? Hugo Savinovich sufre polémica agresión en evento Ambición de Poder 2026
Nicolás Córdova no tiene autocrítica tras humillación con Chile.

¿Y la autocrítica? Nicolás Córdova se llena de críticas por sus declaraciones tras nueva humillación con La Roja
La Roja ayuda a romper inédito récord.

Desolador: Nueva Zelanda golea a La Roja y aprovecha de romper un triste récord que la perseguía
Arturo Vidal se rinde a los pies de Claudio Bravo destacando su mayor virtud

¡Reconciliación total!: Arturo Vidal se rinde a los pies de Claudio Bravo destacando su mayor virtud
NATALIA DUCO EN RODEO RANCAGUA

"Siento como si fuera…": Ministra Natalia Duco elogió al rodeo y lo respaldó como deporte nacional
La impensada decisión de la FIFA sobre Irán y su baja del Mundial 2026

¡ÚLTIMA HORA!: La impensada decisión de la FIFA sobre Irán y su baja del Mundial 2026