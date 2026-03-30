VIDEO | ¡Va por su primera victoria! Fernando Gago habla sobre su desafío en Universidad de Chile

El pasado martes, Fernando Gago tuvo su tan ansiado estreno como el nuevo director técnico de Universidad de Chile tras la salida de Francisco Meneghini. Fue aquí donde se midieron ante Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de La Liga.

Pero lamentablemente, pese a las buenas oportunidades que se generaron, no fueron capaces de capitalizar sus llegadas, mientras que Unión La Calera aprovechó su oportunidad y se quedó con la victoria por la cuenta mínima, gracias a la solitaria anotación de Bayron Oyarzo.

Esto complica aún más a Universidad de Chile, quienes actualmente suman un empate y una derrota en su grupo en la Copa de La Liga y según el formato de este torneo, sólo los primeros lugares de cada grupo avanzarán a las semifinales.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El próximo desafío de Universidad de Chile será el día de mañana ante Audax Italiano como visitante por la tercera fecha de la Copa de La Liga desde las 18:00 horas. Es aquí donde los azules necesitan de manera urgente sumar una victoria o comenzarían a despedirse de su paso a las semifinales del torneo.

Se juegan una final

Uno que también sabe que necesita sumar una victoria es el caso de Fernando Gago, quien en su debut cayó ante Unión La Calera y espera sumar sus primeros tres puntos el día de mañana. "El partido de mañana es una final más, al igual que cada partido que nos venga por delante y trataremos de ir construyendo una idea de juego donde los jugadores se sientan cómodos".

Revisa a continuación las declaraciones del estratega:

También te puede interesar: ¡Se ganó la camiseta! Colo Colo buscaría blindar a uno de sus buenos refuerzos