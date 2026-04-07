Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio

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Por: Catalina Martínez

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Tras el golpe que significó la renuncia de su abogado principal, la causa contra Cathy Barriga sumó un nuevo vuelco. Desde ahora, será la Defensoría Penal Pública la encargada de enfrentar la investigación por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por el municipio de Maipú entre 2016 y 2021, periodo en el que se le atribuyen delitos de fraude al Fisco y uso indebido de recursos públicos

Recordemos que, mientras avanza la causa por las presuntas irregularidades detectadas en el municipio, el frente judicial de la ex edil sufrió un cambio inesperado. Y es que a fines de marzo quedó formalizada — ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago— la salida de su abogado, Cristóbal Bonacic.

Eso sí, pese a la renuncia de su principal letrado, la situación judicial de Barriga no quedó completamente desprotegida. El tribunal hizo presente que todavía tenía otros juristas contratados, aunque sin precisar quién quedaría finalmente al mando de la defensa

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El complejo panorama de Cathy Barriga

Según informó ADN Radio, el escenario cambió por completo este martes, cuando la Defensoría Metropolitana Sur definió quiénes asumirán la nueva estrategia judicial de la ex alcaldesa. Los elegidos fueron dos abogados con experiencia en litigios penales de alta complejidad: el defensor local jefe de Maipú, Pablo Sanzana, y el jefe de Estudios regional (s), Eduardo Camus.

Si bien, aún no comienza el juicio, el proceso ya avanza hacia uno de sus momentos clave. En esta fase, las partes buscan ordenar el terreno, revisando los antecedentes que podrán presentarse y delineando las reglas bajo las que se librará la próxima batalla en tribunales.

Antes de que el caso llegue al banquillo, existe una fecha que podría marcar un antes y un después: el 4 de agosto. En esa jornada se resolverá qué antecedentes entrarán al expediente definitivo y bajo qué escenario se desarrollará el proceso, detalló el citado medio.

Al mismo tiempo, la Fiscalía Oriente mantiene una postura inflexible y pretende que Cathy Barriga enfrente una condena de más de 20 años, en una investigación que ya figura entre las más explosivas de la última década en materia de gestión municipal.

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