¡De película! Gendarmería frustró intento de fuga en Colina 1

Gendarmería informó que se frustró el intento de fuga de un interno de la cárcel Colina 1, durante la jornada del sábado 21 de septiembre. Y es que un prisionero habría intentado acercarse a la línea de fuego del establecimiento, pero fue interceptado y detenido por el personal de seguridad. “Dada la contingencia, se activaron los protocolos de rigor, por lo que personal de Carabineros se constituyó en el lugar, para brindar apoyo perimetral”, señalaron desde la institución.

La coronel Ana María Garrido Castillo, jefa de la unidad del complejo penitenciario, estuvo en conversación con la prensa, donde se refirió a lo sucedido. “Es importante aclarar que fue totalmente controlado a tiempo por todo el sistema de circuitos que tenemos en CCTV y todo lo que tenga que ver con tecnología y activado también el protocolo por nuestras redes de apoyo por policías externos, carabineros y PDI”.

“Está todo controlado, está identificado el interno y nuestra autoridad está en conocimiento de todos los hechos, los cuales también van a ser derivados al Ministerio Público con la finalidad de esclarecer toda la materia de investigación correspondiente”, aseguró. “Esto fue a las 9:27 de la mañana. Esto se produce en el sector donde desde su cierre en cuenta de la población penal. El día de hoy teníamos visitas justamente para esa torre”, agregó.

“Fue menos de 6 minutos”

Dentro de ese contexto, la coronel explicó que “se activó rápidamente por parte de todo el equipo de trabajo de la unidad de Colina 1 para que pudiésemos terminar rápido con este procedimiento y poder darle continuar la visita que es lo que más nos importaba respecto a que los familiares tuvieran tranquilidad y que pudiesen ingresar al recinto, lo cual ya se está ejecutando”.

“La reacción por parte de nuestro personal fue menos de 6 minutos, donde obviamente se logra tomar a este interno, reducir y al mismo tiempo realizar una culpabilidad de toda la población con la finalidad de que solamente fuera este hecho”, añadió Garrido.

“El régimen continúa en forma normal. La idea es que el resto de los internos no pague las consecuencias respecto a esta situación ocurrida y es lo que queremos velar, la ciudadanía que viene a visitar en estos momentos a sus familiares tenga la tranquilidad de que todo está bajo control. No hay internos heridos, no hay funcionarios heridos, por lo tanto podríamos recalcar eso”, aseveró.

Finalmente, Garrido se refirió a los disparos disuadidos que se mencionaron en el comunicado emitido por gendarmería. “Son los protocolos que realizamos, son tiros de advertencia, no hay un tiro al cuerpo directamente y eso implica que no existen funcionarios ni internos agredidos. Todo en materia de investigación en estos momentos, por lo tanto les pido la reserva correspondiente con la finalidad de que esto llegue a buen puerto por parte del Ministerio Público y con eso podamos esclarecer los hechos”, cerró.