“Lo que tú has hecho es imperdonable”: Alberto Chang habla en exclusiva desde la cárcel y culpa a su madre por su detención

Recientemente, el imputado por una de las mayores estafas en la historia de Chile, Alberto Chang, estuvo en conversación con un equipo de Informe Especial de TVN. Durante la instancia, Chang, quien se encuentra detenido en Malta, se refirió a la relación que mantenía con su madre, quien falleció en 2022. Y no solo eso, sino que también la calificó como la responsable de su detención.

Recordemos que, en 2015, fue acusado en 2015 por un diseño de estafa piramidal que afectó a alrededor de mil personas. Sin embargo, durante el mismo año y antes que fuera requerido por la justicia, Chang escapó a Europa junto a su madre y se estableció en Malta. Estando ahí se rechazó una solicitud de extradición por parte de Chile.

Actualmente, el empresario chileno se encuentra detenido en Malta, tras ser acusado de fraude con una tarjeta de crédito. Estando en la cárcel, rompió el silencio y, entre otras cosas, se sinceró respecto a la relación con su fallecida progenitora. “A pesar de que ella ha muerto todavía no la puedo perdonar, aún después de la muerte”, aseguró. Y es que Chang la acusa de ser la responsable de su detención.

“No me quiero involucrar”

“Viajamos de Londres a Malta y yo le dije a mi madre ‘mira, esto por primera vez en 15 años se nos va a acabar la caja del Grupo Arcano en pesos, entonces tenemos que ser capaces de solventar todas las obligaciones… Todo el dinero está en las cuentas internacionales y para poder cubrir todo esto hay que mover dinero del fideicomiso’”, relató el empresario. “Entonces le dije ‘yo no sé si tengo orden de arresto’”, agregó.

“El fiscal Gajardo estaba llevando una gestapo financiera verdaderamente, así que yo no me puedo exponer a que yo vaya al aeropuerto, me arresten, y ahí ya no puedo acceder, se viene todo abajo”, complementó Chang. Contrario a sus planes, según contó, su madre no quiso seguir las instrucciones que le había dado y terminó siendo detenida en Chile.

“Entonces le dije ‘mira, anda tú que tienes firma, transfiere el dinero para que estemos cubiertos’ y mi madre en ese momento me dijo ‘mira, sabes que ya estoy jubilada, nunca tuve gestión en esto, no me quiero involucrar. Yo solamente firmé en caso de tu muerte o incapacidad, ninguna de estas dos situaciones se han dado’”, dijo.

“Yo le dije ‘mira, esta situación es crítica, se nos va a acabar el dinero’, y le dije ‘si tú vuelves a Chile te van a meter presa y no nos vamos a ver nunca más’. Entonces me dijo ‘estás siendo dramático, a mí no me va a pasar nada, yo nunca he firmado, yo no soy gerente general, yo ya vendí mis acciones, yo no tengo nada que ver’. Lo cual es cierto”, señaló.

“No la puedo perdonar”

Fue así como Verónica Rajii Krebs fue detenida en el aeropuerto mientras intentaba salir de Chile otra vez. Más tarde, aceptó los hechos y tuvo la opción de una salida alternativa de cuatro años de libertad condicional vigilada.

“Dos brazos atados en la espalda, terrible. Ella en prisión, pasaron seis meses así más o menos, llegó diciembre, en diciembre expiró su acceso al fideicomiso, porque estos accesos son dados año a año y expiran al final, en diciembre, y yo tuve a su vez, mi extradición empezó, yo fui arrestado acá, empezó mi juicio y yo hablé con ella y le dije ‘mira, lo que tú has hecho es imperdonable’”, relató Alberto Chang.

“Le dije ‘te podrías haber quedado en Malta. No, decidiste irte a Chile a pesar de que yo te pedí. En Chile te dije por favor quédate porque si te mueves te van a arrestar. Te moviste, te arrestaron. Nunca me pude defender, tú has quedado como la víctima, pero en realidad la única persona que ha sido… que en el fondo aunque yo he querido pagar y no he podido, he sido yo’”, sentenció. Además, confirmó que esa fue la última vez que habló con su madre, en diciembre de 2016.

Años más tarde, en diciembre de 2022, la mujer murió. “Para serte bien honesto, a pesar de que ella ha muerto todavía no la puedo perdonar, aún después de la muerte. ¿Por qué? Porque yo sigo viviendo esto y yo sigo tratando, o sea, lo que yo le pedí a ella que hiciera que era irse de Malta al fideicomiso y acceder al dinero, es lo que yo ocho años después sigo queriendo hacer”, concluyó.