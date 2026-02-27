¡Atención Chile!: Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League

Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League

Por: Kevin Vejar

Hoy se llevó a cabo el esperado sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League, donde el Midtjylland de Darío Osorio y el Real Betis de Manuel Pellegrini por fin conocieron quiénes serán sus rivales en la instancia de los 16 mejores del segundo certamen más importante del continente a nivel de clubes.

Así es, ambos representantes de Chile en el 'Viejo Continente' tuvieron una destacada presentación en lo que fue la fase de liga regular del torneo, y es que mientras el equipo del formado en Universidad de Chile finalizó tercero en la tabla con 19 unidades, el 'ingeniero' y sus dirigidos se ubicaron en la cuarta posición con solo dos puntos menos.

En dicho contexto, tanto los daneses como los españoles se perfilan como firmes candidatos al título, y en el caso de Osorio y compañía, su próximo oponente será nada más y nada menos que el Nottingham Forest, llave que verá su inicio en Inglaterra, para luego definir todo en la vuelta como locales en Dinamarca.

Por su parte, el experimentado entrenador verdiblanco deberá hacer frente al Panathinaikos de Grecia, y al igual que su compatriota, tendrá la oportunidad de disputar el compromiso de vuelta en casa, por lo que primero rescatar un buen resultado en suelo griego será clave para seguir avanzando en la competencia.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Europa League?

Así las cosas. Con Darío Osorio y el técnico Manuel Pellegrini como aspirantes, los partidos de ida de los octavos de final de la presente edición de la Europa League se jugarán el 12 de marzo, mientras que las revanchas están programadas para el 19 del mismo mes, día en que se conocerán los ocho clasificados a cuartos.

