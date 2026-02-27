¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para destacar a Castellón en la U

Este domingo se llevará a cabo el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, y mientras los fanáticos debaten quién llega con mejores armas a este encuentro, Johnny Herrera no solo destacó la importancia del guardameta Gabriel Castellón, sino que incluso lo hizo por medio de dardos a Fernando de Paul.

Fue en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que el ídolo del 'Romántico Viajero' se refirió al paupérrimo presente de los azules, perfilando al golero proveniente de Huachipato como una pieza fundamental en el esquema de Francisco Meneghini de cara a su compleja visita al Estadio Monumental.

En dicho contexto, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 fue enfático en que el actual dueño del pórtico universitario ha tenido buenas presentaciones ante el archirrival histórico: "Creo que Castellón no ha tenido clásico malo, por lo tanto para el domingo le voy a dar pleno respaldo a mi compadrito".

Y para completar la idea, fiel a su estilo, Herrera apuntó a la otra vereda, asegurando que el capitán colocolino y su excompañero en el Centro Deportivo Azul, no ha estado a la altura de este tipo de compromisos: "De hecho, De Paul ha tenido malos registros en los clásicos, ha ganado uno solo como de 6 o 7".

Los números de Gabriel Castellón en Superclásicos

Cabe destacar que desde su arribo a Universidad de Chile en la temporada 2024, Gabriel Castellón registra dos victorias y dos empates en Superclásicos, por lo que no ha sabido de derrotas frente al Cacique con la camiseta azul e incluso levantó el título de la Supercopa 2025 contra el cuadro albo.

