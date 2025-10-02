¡Rompió el silencio! Daniel Morón confesó su complicado año en Colo Colo

El pasado viernes, Colo Colo disputaba su duelo pendiente ante Deportes Iquique, donde este sería el segundo partido oficial de Fernando Ortiz al mando del equipo. Los albos necesitaban obtener una victoria para no alejarse de la zona de copas internacionales, mientras que los dragones celestes buscan salir del fondo de la tabla.

El cacique mostró una gran jerarquía y dominó gran parte del encuentro, donde abrieron el marcador al minuto 38', gracias a la anotación de Marcos Bolados. En el segundo tiempo, Mauricio Isla aumentó el marcado al minuto 64'. Luego, Claudio Aquino decretó la goleada a través de lanzamiento penal en el minuto 81', y Arturo Vidal cerró el encuentro con su anotación al minuto 86' para el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Colo Colo suma 34 unidades y se posiciona a cuatro puntos de Cobresal, equipo que ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones y que además es el último puesto para las copas internacionales. Ahora los albos continuarán trabajando para que una vez vuelva la competencia, puedan seguir escalando lugares.

Tras el parón del Campeonato Nacional debido al Mundial sub-20, Colo Colo no se ha detenido, ya que su nuevo estratega, Fernando Ortiz, ordenó seguir con los trabajos y participar en algunos duelos amistosos para no perder el ritmo de competencia. Es aquí donde hace algunos días cayeron por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas.

Esta temporada no ha sido la mejor para los albos, sobre todo considerando que celebraron su Centenario, pero otro que no lo ha pasado bien es el caso de Daniel Morón. El gerente deportivo de Blanco y Negro se sinceró sobre su situación diciendo que, "ese tema de estrés y angustia en la pretemporada en Uruguay. Me tomé 15 días. Fui a hablar con profesionales, con siquiatras, sicólogos. La verdad me apoyaron mucho y muy bien. Entendí un poco más lo que debía hacer".