Será una verdadera final: Cuándo y dónde ver el Chile Sub 20 vs Egipto en el Mundial

Chile Sub 20 se prepara para disputar una verdadera final contra Egipto en el Mundial. El equipo de Nicolás Córdova está contra las cuerdas y necesita una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la cita mundialista juvenil.

Actualmente La Roja es segunda de su grupo con los mismos puntos que Nueva Zelanda y peor diferencia de gol, pero el criterio de desempate tiene Chile en mejor posición por haber derrotado de los neozelandeses.

Dependiendo de algunos resultados al equipo nacional le bastaría un empate para clasificar, pero con un triunfo sellaría completamente su paso a los octavos de final. La tarea está compleja, pero Nicolás Córdova está confiado en conseguir los tres puntos

La Roja enfrentará a Egipto con algunas bajas.

¿Cómo, cuándo y dónde ver a Chile Sub 20 en el Mundial?

Al igual que los partidos anteriores, este enfrentamiento entre Chile y Egipto se podrá presenciar este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas por las pantallas de CHV. El canal ha sido la casa de La Roja y tiene todo preparado para llevar una nueva transmisión hasta todos los fanáticos del deporte.

Nicolás Córdova sufre con las lesiones

Recordar que La Roja juvenil ha sufrido las lesiones de Matías Pérez y Emiliano Ramos, dos jugadores indiscutidos para Córdova que se sufrieron duros desgarros en el último duelo ante Japón. Estas lesiones los tienen marginados para el duelo ante los egipcios y, probablemente, para todo lo que queda de competencia.

