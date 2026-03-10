¿Apunta a La Roja? Damián Pizarro suma bonos en Racing y recibe una oportunidad de oro para su futuro

Damián Pizarro suma bonos en Racing.

Por: Fabián Marambio

Damián Pizarro llegó a Racing de Avellaneda después de complejas estadías en Udinese y en el Le Havre de la Ligue 1, clubes donde no logró obtener regularidad tras ilusionar a todos en Colo Colo. Sin embargo, en Argentina parece estar convenciendo debido a que ahora recibió una oportunidad de oro pensando en su futuro.

El canterano albo tuvo que ponerse en forma y estuvo largas semanas fuera de las citaciones. Sin embargo, en su partido de debut tuvo un buen desempeño e incluso repartió una muy buena asistencia que le habría ayudado para sumar bonos con Gustavo Costas, entrenador de la Academia.

Damián Pizarro convence en Argentina

Y es que, según informaron desde TyC Sports, el delantero de 20 años aprovechó su oportunidad y volverá a decir presente como titular en el próximo partido de Racing, el que se juega esta noche contra Sarmiento como visitante.

Esta es una excelente noticia para el delantero nacional, pues todo parece indicar que Nicolás Córdova lo incluirá en la nómina de La Roja para esta doble fecha FIFA de marzo. Es decir, llegará con minutos y confianza para tener una importante oportunidad que, por el bien de la Selección, es de esperar que la pueda aprovechar de buena manera.

¿Cuándo juega Racing?

Con este panorama, el delantero nacional se prepara para enfrentar a Sarmiento este lunes 10 de marzo a las 22:00 horas. El chileno está mentalizado en lograr un buen rendimiento en esta nueva dupla de ataque que está conformando con el colombiano Duvan Vergara.

