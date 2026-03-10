Para seguir en el primer lugar: Colo Colo toma decisión clave para el próximo encuentro ante Huachipato

Colo Colo solicita aforo completo.

Por: Fabián Marambio

La temporada de Colo Colo este 2026 ha rozado la extrañeza. Mientras el equipo se encuentra en el primer lugar de la Liga de Primera, Fernando Ortiz continúa sin convencer al hincha, sobre todo después del Superclásico ante la U. Sin embargo, en el Cacique quieren seguir en la cima de la tabla y para ello tomó una decisión clave.

Los albos se preparan para enfrentar a Huachipato en un partido que puede ser clave, pues en caso de quedarse con los tres puntos podrían comenzar a afianzarse en el primer lugar. Entendiendo el contexto, Aníbal Mosa y compañía quieren tirar la casa por la ventana y armar una verdadera fiesta.

Colo Colo y una medida clave ante Huachipato

Según informaron en DaleAlbo, la dirigencia del club solicitó a las autoridades tener un aforo completo para el duelo ante los acereros, es decir, albergar a 42 mil personas en el Estadio Monumental. De momento la solicitud está siendo evaluada por los encargados, aunque hay muchos factores a considerar antes de aprobar o rechazar.

El Caciquie quiere vivir una fiesta ante Huachipato.

Los albos quieren una fiesta en Macul

Es más, para el mismo día, pero a las 17:30 horas, la cancha principal del Estadio Monumental albergará también el encuentro de la rama femenina contra Magallanes. Con esto, el Cacique prepara una doble jornada interesante en la que sus dos planteles más importantes jugarán en Macul.

De esta manera, la jornada quedaría con la rama femenina jugando a las 17:30 horas ante Magallanes, mientras que el plantel de honor masculino hará lo propio ante Huachipato a las 20:30 horas. Es justamente por esto que los dirigentes quieren el apoyo de sus fanáticos, solicitando un aforo completo a las autoridades.

