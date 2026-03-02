VIDEO | ¡Amor total al fútbol! Alexis Sánchez destaca su juego ante el Real Betis

Este fin de semana también se vivió un clásico en España, ya que se disputó una nueva versión del Derbi de la Cartuja, donde además fue duelo de chilenos porque se enfrentaron el Real Betis, cuadro dirigido por Manuel Pellegrini ante el Sevilla que cuenta con Gabriel Suazo y Aléxis Sánchez.

El encuentro comenzó en modo Real Betis, ya que Antony abrió el marcador al minuto 16', para que luego Álvaro Fidalgo aumentara la cuenta al minuto 37'. Pero el Sevilla reaccionó el segundo tiempo con el descuento de Alexis Sánchez al minuto 62', y la anotación de Isaac Romero al minuto 85', para igualar las acciones.

Con este importante resultado, el Sevilla consigue seguir sumando y alejarse de la zona del descenso, donde ya les saca seis puntos y se ubica en el puesto 11 de La Liga. Por su parte, el Real Betis se mantiene en la quinta posición, en zona de copas internacionales, pero se lejan aún más de los líderes.

Sigue entregando su magia

Quien fue un fuerte protagonista de este encuentro fue el caso de Alexis Sánchez, quien anotó el descuento en el partido gracias a una enorme palomita. Tras el encuentro, el Niño Maravilla destacó la importancia de este gol señalando que, "el gol es algo que le dio energía al equipo, cambió la mentalidad y logramos esa tranquilidad en el campo. El fútbol es hermoso, amo este deporte y si no pierdes la cabeza, puedes empatar hasta un 2-0 en contra".

Revisa las palabras del tocopillano a continuación:

