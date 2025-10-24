El curioso análisis de Arturo Vidal sobre sus constantes polémicas en Colo Colo: "Me gustan..."

Sin duda alguna, Arturo Vidal ha sido uno de los nombres más apuntados por la hinchada durante el paupérrimo Centenario de Colo Colo, y ante las constantes críticas y polémicas que lo han envuelto esta temporada, el volante albo sorprendió a varios con un particular análisis de su controversial personalidad.

"¿Te gusta pinchar o te sale natural?", le consultó sin rodeos Sergio Agüero al 'rey' durante su react al partido entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores, donde fiel a su estilo, el referente del Cacique explicó entre risas por qué es uno de los más queridos y odiados del medio: "Ahí, mitad y mitad. Me gusta calentar".

"Yo lo hago, pero no lo hago con maldad. Me sale en el momento, después pensaré, pero también me gustan los riesgos, también llamar un poco la atención y sacarle presión a mis compañeros. Todas esas cosas me gustan, desde chico he sido así, pero no lo hago con maldad, no trato de pasar a llevar a nadie", profundizó el '23' colocolino.

Y para finalizar, Arturo Vidal usó como ejemplo sus habituales y cuestionados streams, que le han significado más de un enfrentamiento con diversas personalidades del fútbol chileno y la prensa local: "Me pasa siempre. Después de todos los en vivo, hay diez noticias y hay que empezar a responderle a todos".

¿Cuándo juega Colo Colo?

Cabe mencionar que tras una temporada para el olvido, Colo Colo disputará este lunes 27 de octubre la primera de seis finales en busca del anhelado cupo a un torneo internacional, día en que desde las 18:00 horas, recibirán a un necesitado Deportes Limache en el Estadio Nacional por la fecha 25 de la Liga de Primera.

