¡Ojito albos!: Figura de Colo Colo cuenta la firme de su posible salida del club

La temporada está llegando a su fin y con ello el accidentado Centenario de Colo Colo, y mientras el futuro de varios jugadores es toda una interrogante, principalmente por la urgente reestructuración que necesita el equipo, una de las figuras del plantel rompió el silencio y reveló qué podría ocurrir con su estadía en Macul.

Se trata de Emiliano Amor, defensor que atendió a los medios previo al duelo con Deportes Limache por el campeonato, instancia donde se sinceró sobre su posible salida de cara al 2026: "Con mi familia estamos muy contentos acá, estamos ya establecidos. Estamos tranquilos, estamos cómodos, pero queremos seguir con muchos más desafíos".

En esa línea, el marcador central confesó que a él le gustaría extender su vínculo con la institución, aunque entiende que la última palabra la tendrán el entrenador Fernando Ortiz y la dirigencia: "Creo que me gustaría, y a mi familia también, nos gustaría quedarnos. Ya veremos cómo prosigue todo. Creo que lo importante es el día a día".

Te puede interesar: No se vio en TV: la potente pelea entre jugadores que también marcó el U de Chile vs. Lanús

Emiliano Amor quiere seguir siendo albo.

"He hablado con el con el técnico y me ha marcado mucho eso que viva el día a día, que no me preocupe por lo del término del contrato, sino que de lo mejor. Así que intento hacer lo mejor posible de día a día, estar presente y no preocuparme lo que va a pasar en diciembre", concluyó el zaguero argentino-sirio, que espera una posible negociación.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Cabe mencionar que Emiliano Amor y Colo Colo ya preparan lo que será una nueva final en su lucha por clasificar a algún torneo internacional para la temporada entrante, y es que el próximo lunes 27 de octubre enfrentarán a Deportes Limache desde las 18:00 horas, compromiso válido por la fecha 25 de la Liga de Primera.

¡𝐏𝐑𝐎́𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎!



El lunes 27 de octubre a partir de las 18:00 horas jugaremos ante Deportes Limache por la #LigaDePrimeraItaú ⚪⚫



🏟: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos



Presentado por @VuelaJetSMART #𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/RnrbtmyJzp — Colo-Colo (@ColoColo) October 23, 2025

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol