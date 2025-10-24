Tras empate con Lanús: Periodista hincha de Independiente lanza insólita denuncia contra la U

Periodista argentino critica a la U y Conmebol

Luego de ir dos goles abajo, Universidad de Chile rescató un agónico empate 2-2 frente a Lanús en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, resultado que no cayó para nada bien al otro lado de la cordillera, donde un periodista e hincha de nada más y nada menos que Independiente lanzó una gravísima acusación contra la U.

Hablamos de Lucas González Diez, comunicador argentino y reconocido fanático del cuadro de Avellaneda que aparentemente no supera la descalificación de su equipo y, en el programa Cuidemos El Fútbol del canal de YouTube AZZ, criticó sin filtro al árbitro Anderson Daronco, a los azules e incluso a la Conmebol.

"Me sorprende que Daronco haya dirigido los dos partidos de ida contra equipos argentinos de la U", arrancó en un evidente tono irónico, para luego acusar un presunto favoritismo para el Romántico Viajero en el certamen, haciendo alusión al penal de anoche: "¿Es una Sociedad Anónima la U? Maneja mucha guita (dinero), gran tráfico de influencia, ¿no?".

Te puede interesar:

Y para finalizar, el trasandino reconoció que los dirigidos de Gustavo Álvarez han mostrado un buen nivel, pero a su juicio también han sido favorecidos, dejando en evidencia su rencor por la barbarie que terminó con Independiente fuera de la copa: "No es un mal equipo, pero tiene el acompañamiento de la Confederación Sudamericana de Fútbol".

¿Cuándo es la vuelta entre la U y Lanús?

Palabras más, palabras menos, lo único cierto es que Universidad de Chile rescató un valioso empate cuando parecía prácticamente fuera de competencia, y el próximo jueves 30 de octubre intentará tumbar a Lanús en Argentina desde las 19:00 horas, con la ilusión de obtener el pase a la gran final de la Copa Sudamericana 2025.

